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ЦАМТО

GAIC начинает маркетинговую кампанию по продвижению на мировой рынок модернизированного УТС/УБС FTC-2000G

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FTC-2000G
Китайский многоцелевой боевой самолет FTC-2000G.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 24 марта. Китайская корпорация Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC), являющаяся дочерней компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), приступила к продвижению на мировой рынок модернизированного УТС/УБС FTC-2000G.

Как напоминает China Military Online, прототип FTC-2000G совершил первый полет в сентябре 2018 года, второй – в октябре 2019 года. Самолет специально разработан для поставки на экспорт в полном соответствии с потребностями потенциальных клиентов.

Как отмечается, созданный на базе самолета второго поколения и близкий по своим характеристикам к третьему поколению, FTC-2000G имеет весь необходимый функционал для подготовки летчиков истребителей, в том числе в ночное время суток, очень практичен и экономичен. Также самолет может выполнять разведывательные задачи и функции радиоэлектронной борьбы (по желанию заказчика).

По данным ЦАМТО, единственным экспортным заказчиком базовой версии сверхзвукового учебно-тренировочного самолета FTC-2000 являются Вооруженные силы Судана. О заключении командованием ВС Судана с китайской корпорацией GAIC контракта на приобретение шести FTC-2000 стало известно в рамках состоявшейся в ноябре 2016 года выставки Airshow China 2016. Самолеты были приняты на вооружение ВВС Судана в мае 2018 года.

FTC-2000 – это экспортный вариант двухместного сверхзвукового реактивного самолета JL-9, который производится корпорацией AVIC, принят на вооружение ВВС и ВМС НОАК для подготовки пилотов.

Максимальная взлетная масса версии FTC-2000G составляет около 11 т, включая 2 т боевой нагрузки. Длина самолета – 15,4 м, размах крыла – 9,99 м. FTC-2000G развивает максимальную скорость 1,4М, максимальная дальность полета – 1650 км, практический потолок – 15 км. В качестве вооружения может применяться пушка ГШ-23, управляемые ракеты и авиабомбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Судан
Продукция
ГШ-23
Компании
AVIC
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