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Военное обозрение

Project 75: Россия снова может помочь Индии с подводными лодками

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Источник изображения: topwar.ru

Индия задумалась об увеличении количества подводных лодок в составе своих ВМС. Помочь Нью-Дели решить эту задачу снова может Россия: наша страна готова поставить индийцам субмарины.

Речь идет о контракте «три плюс три» на сумму 1,8 млрд долларов. Согласно контракту. Россия предлагает в рамках проекта произвести переоборудование трех индийских подводных лодок проекта 877ЭКМ (иностранное обозначение – «Кило») и поставит три дополнительных корпуса подводных лодок класса «Кило». Россия рассматривается как один из вероятных участников конкурса о строительстве шести новых подводных лодок Project 75 India.

Российское предложение должно было быть рассмотрено на ежегодном совещании Индо-российской межправительственной технической комиссии (IRIGTC), проведение которого ожидалось в Гоа в марте 2020 года, но было отложено из-за пандемии Covid-19. Тем не менее, как только снимут ограничения на международные поездки, комиссия, скорее всего, соберется, так как вопрос увеличения подводного флота стоит для Индии очень остро.

Командование ВМС Индии оценивает потребность в подводных лодках в 24 единицы, но сейчас на службе индийского флота находится всего 14 субмарин, из которых 12 подводных лодок имеют почти тридцатилетнюю историю эксплуатации, то есть приближаются к концу своей жизни. Поэтому в индийском военно-морском командовании весьма озадачены вопросом приобретения новых субмарин.

К 2023 году Индия должна получить от компании Mazagon Docks Ltd четыре субмарины класса Scorpene, разработанные во Франции. Однако этого количества подводных лодок для нужд индийских ВМС мало. Кстати, советско-российские ПЛ класса «Кило» в настоящее время являются наиболее массовым видом неатомных подводных лодок, стоящих на вооружении Военно-морских сил Индии.

Помимо российских «Кило», ВМС Индии располагает подводными лодками немецкого производства HDW и французскими Scorpen. Общее количество лодок «Кило», приобретенных в СССР и России ВМС Индии, составляет 9 единиц. Поэтому в случае приобретения дополнительных корпусов субмарин класса «Кило», как пишет индийский обозреватель Сандип Уннитан, не потребуются изменения в инфраструктуре или системе обучения экипажей подводных лодок.

Кстати, Индия располагает атомной подводной лодкой «Арихант» и российской атомной подводной лодкой К-152 «Нерпа», которая была взята ВМС Индии в лизинг и сейчас носит название «Чакра».

Существенным препятствием для работ по модернизации индийских подводных лодок могут стать санкции, введенные против России Соединенными Штатами. Индия вынуждена прислушиваться к США, как это уже имело место с работами по ремонту одной из индийских субмарин, который задержался именно по причине американских санкций.

С другой стороны, подводная лодка «Sindhukesari» была благополучно отремонтирована на российском судоремонтном заводе «Звездочка». Модернизация поможет продлить срок службы субмарины до 35 лет, кроме того индийцам удалось неплохо сэкономить, обратившись с просьбой о ремонте подводного корабля к России.

Кстати, старейшая ПЛ 877ЭКМ «Синдхувир», поступившая на вооружение ВМС Индии еще в 1988 году, более тридцати лет назад, сейчас передана Мьянме. Эта страна в последние годы реализует стратегию по наращиванию военно-морской мощи в Бенгальском заливе и также заинтересована в росте своего подводного флота. Другое дело, что на приобретение новых подводных лодок у России в Мьянме может не найтись свободных средств, а вот покупка старых ПЛ, бывших в эксплуатации в Индии – самое то.

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