Sohu: Корабли ВМС Китая держат Восточный фронт ООН

Источник изображения: topwar.ru

В Китае с возмущением отреагировали на публикации в западной прессе о том, что военно-морской флот КНР – «нагромождение боевых кораблей, которые чаще стоят без дела». Западные авторы оценили мощь китайских ВМС, отмечая, что эта мощь может сходить на нет без большого числа дальних походов и связанных с ними операций.

На такие заявления решили ответить в военно-тематическом разделе портала Sohu. Автор материала пишет о том, что на Западе «имеет место явная недооценка военно-морских сил Китая». В статье говорится, что китайский флот участвует в "большом числе антипиратских миссий, обеспечивающих безопасное судоходство для тысяч судов: от Аденского залива до вод Тихого океана".

При этом ситуацию с пиратством в упомянутых водах в Sohu назвали «Восточным фронтом ООН».

Из материала Sohu:

Китайский флот держат Восточный фронт для Организации Объединённых Наций. На этом фронте идёт настоящая война с пиратами. В общей сложности Китай уже направил 34 конвойных соединения кораблей, которые стали основной для обеспечения безопасного судоходства. Каждое соединение состоит из трёх кораблей ВМС НОАК, два из которых – боевые. В дополнение к кораблям обеспечивается поддержка с воздуха – с помощью вертолётного авиакрыла. Вертолёты могут отдельно сопровождать гражданские суда, отгоняя скоростные катера пиратских группировок.

Автор материала пишет о том, что если бы не китайские военно-морские силы, действующие в водах Тихого и Индийского океанов, то статистика атак гражданских судов со стороны пиратов продолжала бы расти.

Комментарий одного из китайских читателей к статье в Sohu:

Изгнание пиратских катеров – это, конечно, важное дело. Но мы бы ещё больше гордились, если бы изгонялись корабли американских авианосных ударных групп.

Не совсем понятно, если борьба с пиратством от Аденского залива до Тихого океана - "Восточный фронт ООН", то что же в понимании автора Sohu "Западный фронт"?