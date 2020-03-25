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Интерфакс-АВН

"Швабе" для борьбы с коронавирусом в РФ поставит оборудования на 5 млрд рублей

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Специалисты «Швабе»
Специалисты «Швабе».
Источник изображения: Ростех

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" в рамках борьбы с распространением коронавируса в России произведёт и поставит тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха на пять миллиардов рублей, информирует пресс-служба компании.

"В рамках мер по сдерживанию коронавирусной инфекции Covid-19 на территории страны холдинг "Швабе" обеспечит федеральные и региональные органы исполнительной власти соответствующими техническими решениями", - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В частности, по контракту с Минпромторгом РФ холдинг поставит новые тепловизоры производства Лыткаринского завода оптического стекла и Красногорского завода имени Зверева.

Эти приборы "на расстоянии до 10 метров выявляют людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска и досмотра, включая вокзалы, аэропорты и пограничные зоны. "Процесс занимает считаные секунды, а полученные данные выводятся на рабочее место оператора для дальнейшего реагирования", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ Зверева
ЛЗОС
Минпромторг РФ
Швабе ОАО
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