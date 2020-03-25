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Известия.ru

На строительство инфекционных центров для военных выделят 8,8 млрд рублей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Правительство России выделит vинистерству обороны 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих. Распоряжение об этом опубликовано во вторник, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 млн рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих», — говорится в распоряжении правительства.

Проконтролировать целевое и эффективное использование средств поручено Министерству обороны РФ. Доклад должен быть представлен в срок до 1 февраля 2021 года.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заверил в отсутствии заражений коронавирусом в российской армии. Он отметил, что поручил проводить в войсках «круглосуточные профилактические мероприятия».

В тот же день стало известно, что в России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса. Все новобранцы будут сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции, и если она не подтвердится, то отправляться на службу.


По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания новой инфекцией, скончались 16,5 тыс. человек.

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Шойгу Сергей
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ИТ
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