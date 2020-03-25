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АК-200 испытали морозом

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Источник изображения: lenta.ru

Калашников / YouTube

Семь образцов оружия испытали на обледенение. Соответствующий ролик концерн «Калашников» опубликовал на YouTube.

В тестах приняли участие АК-200 под патрон 5,45 на 39 миллиметра, два НК416, Bushmaster XM15, SIG 551, VAR и кастомная спортивная винтовка (все под патрон 5,56 на 45 миллиметра).

В эксперименте специалисты проверили целесообразность смазывания подвижных частей автомата для предотвращения их замерзания. В тесте оружие заливалось водой, обваливалось в снегу и оставлялось на морозе при температуре минус 6 градусов Цельсия в течение часа.

По итогам эксперимента у АК-200 замерз затвор, который удалось разблокировать вручную, после чего стрельба продолжилась. На оставшихся шести образцах оружия штатно работал только предохранитель.

В сентябре 2019 года «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

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  • В новости упоминаются
Продукция
AR-15
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
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