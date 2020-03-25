АК-200 испытали морозом

Калашников / YouTube

Семь образцов оружия испытали на обледенение. Соответствующий ролик концерн «Калашников» опубликовал на YouTube.

В тестах приняли участие АК-200 под патрон 5,45 на 39 миллиметра, два НК416, Bushmaster XM15, SIG 551, VAR и кастомная спортивная винтовка (все под патрон 5,56 на 45 миллиметра).

В эксперименте специалисты проверили целесообразность смазывания подвижных частей автомата для предотвращения их замерзания. В тесте оружие заливалось водой, обваливалось в снегу и оставлялось на морозе при температуре минус 6 градусов Цельсия в течение часа.

По итогам эксперимента у АК-200 замерз затвор, который удалось разблокировать вручную, после чего стрельба продолжилась. На оставшихся шести образцах оружия штатно работал только предохранитель.

В сентябре 2019 года «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.