США отбирают у России господство в воздухе

Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений?

США в очередной раз вставили палку в колеса импорту российских самолетов, на этот раз фактически запретив Индонезии закупить у Москвы 11 истребителей Су-35. Джакарта была вынуждена отказаться от контракта из-за угроз введения экономических санкций Вашингтоном – по крайней мере, если верить утечкам из уст источников в Индонезии, которых цитируют информационные агентства. Хотя официального уведомления на этот счет в адрес России от Индонезии пока нет.

Администрация Дональда Трампа уже не первый раз оказывает жесткое давление на разные страны, препятствуя продвижению на мировой рынок вооружений боевой техники из России и Китая. Внимают таким настойчивым "просьбам" далеко не все, однако сам принцип пиратских действий США настораживает. В США за последние годы принят целый ряд законов, либо прямо запрещающих другим государствам покупать российские вооружения, либо оказывающих на них санкционное давление. Классическим примером сопротивления этой политике является случай Турции, которая в итоге купила С-400, и Индии, которая также купила эти зенитно-ракетные комплексы.

Однако далеко не все страны могут себе это позволить – и связано это, в частности, с тем простым обстоятельством, что мировые расчеты за вооружения осуществляются в американских долларах. А все эти расчеты, в свою очередь, контролируют американские монетарные власти и американские банки – которые в любой момент могут и проконтролировать эти финансовые трансакции, и вовсе заблокировать их, руководствуясь только своим, американским законодательством.

Мировой рынок вооружений представляется запутанной схемой, в которой принцип продаж порой не поддается логическому объяснению. Вот вроде как есть товар, известно его качество и цена, есть потребность в приобретении, но покупатель зачастую выбирает совсем другое. Потому как присутствует еще и политический аспект, который зачастую оказывает основное значение при выборе того или иного импортного вооружения.

Сейчас на этом рынке три основных игрока – США, Россия и Китай. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов Францию, Германию, Великобританию, Израиль, но это второстепенные участники продаж. Конкуренция здесь достаточно жесткая, и использование запрещенных приемов – вещь распространенная. Грешат этим в основном США, которые используют шантаж и давление ради получения собственной выгоды.

Пример с Индонезией в этом случае не только показательный, но и характерный. Это обычные методы США, когда под угрозой санкций Вашингтон заставляет правительство той или иной страны менять свое решение. Для Джакарты приобретение 11 истребителей российского производства было выгодной сделкой. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 млрд долларов, при этом предполагалось, что половину суммы (570 млн долларов) можно было оплатить товарными поставками. Однако индонезийцы предпочли отказаться от таких условий – угроза санкций со стороны США показалась более серьезным "аргументом" при поставленном выборе. Теперь Индонезии, как представляется, придется купить более дорогие американские истребители.

Перед сложным выбором был поставлен и Вьетнам, который сейчас вместо предлагаемых российских истребителей Су-30МК2 намерен приобрести американские устаревшие истребители F-16 (их производство для нужд самих США приостановлено уже более десяти лет). Бесспорно, что подошло время для замены истребителей Су-22 и МиГ-21, давно уже стоящих на вооружении вьетнамских ВВС, но вот выбор в пользу американских самолетов достаточно сомнителен.

Во-первых, Су-30 уже имеется во Вьетнаме и вполне заслуженно считается одним из лучших истребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уж точно превосходит F-16 по вооружению и летно-техническим характеристикам. Во-вторых, под эксплуатацию российских истребителей уже создана аэродромная инфраструктура, а вьетнамские пилоты имеют опыт управления таким самолетом. В-третьих, Су-30 обойдется Ханою гораздо дешевле, чем F-16.

Можно еще вспомнить про многолетнее военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама, про военную помощь во время войны с американцами, про нынешние торговые и военные контакты. Все эти доводы зашатались как карточный домик на ветру, после того как Вашингтон пообещал Ханою новую эру экономического процветания, если Вьетнам все-таки приобретет F-16.

Белый дом не случайно пошел на снятие эмбарго на поставку вооружений Вьетнаму, чтобы открыть ворота для продажи своей военной техники в эту страну. Вьетнам заманили обещанием переноса производства различных товаров из Китая на их территорию – огромные прибыли для страны. Именно они склонили чашу весов в пользу приобретения американского F-16.

Политику "выкручивания рук" применяет Вашингтон и по отношению к Египту – в ноябре Госдеп пригрозил Каиру санкциями, если тот закупит российские Су-35. США не забыли преминуть опыт Турции, которой приостановили поставки американских истребителей F-35 в ответ на закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Вскоре после подписания контракта между Россией и Египтом по более 20 Су-35 в марте 2019 года (а он оценивается на сумму порядка двух миллиардов долларов) президент Трамп напомнил Египту о законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). А уже в ноябре прошлого года, как сообщало издание The Wall Street Journal, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер отправили министру обороны Египта Мухаммаду Заки письмо с предупреждением о возможности наложения санкций на Египет в случае покупки российских истребителей Су-35.

Судьба египетского контракта под вопросом. В Вашингтоне заявляют, что продолжают обсуждать с Каиром покупку российских самолетов. "Мы продолжаем прорабатывать это с ними и пока окончательно не решили этот вопрос. Однако они прекрасно осведомлены, чем рискуют", – говорят в Госдепе США. Иначе как откровенным шантажом и запугиванием подобную политику назвать трудно. Вашингтон традиционно грозит "осложнениями" в обмене военной информацией с США и американской военной помощью. Как выясняется, всё это действует – в египетских СМИ уже стали появляться публикации о неэффективности российских Су-35.

Можно вспомнить и аналогичный случай с Кувейтом – эта страна под давлением США также отказалась от намерения купить российские танки Т-90.

Казалось бы, ну не закупят у России Индонезия и Египет эти истребители – всего-то порядка 30-40 боевых машин, можно пережить или кому-то другому продать. На самом деле не всё так просто – для отечественного авиапрома это серьезный удар. И статистика показывает, что в последнее время экспорт российского оружия, по одним оценкам, стагнирует, а по другим – и вовсе снижается. Значительную часть этого снижения можно отнести за счет американских санкций и политического давления.

"США вытесняют конкурентов с рынка продаж вооружений – это тревожный звоночек для нашей "оборонки", – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Экспорт вооружений, как известно, стимулирует и производство для собственного потребления.

Можно вспомнить историю с индийским контрактом по танкам Т-90, который в буквальном смысле слова спас тогда Уралвагонзавод от банкротства, а в последующем дал возможность наладить серийное производство этих танков для российской армии.

Или возьмем производство самого массового сверхзвукового истребителя в мире МиГ-21. Только в СССР таких воздушных машин было выпущено более десяти тысяч штук, что дало возможность развития трем авиационным заводам – в Горьком (ныне Нижний Новгород), в Москве на ММЗ "Знамя труда", в Тбилиси. "Мигарь" стоял на вооружении почти тридцати стран, а в некоторых до сих пор еще летает. Подобные темпы производства дали возможность для дальнейшего развития и совершенства всей линейки истребителей серии МиГ.

С "сухими" у нас вроде как выпуск налажен, однако темпы достаточно медленные. Порой авиазаводу в Комсомольске-на-Амуре, который является головным предприятием ОКБ Сухого, не хватает бюджетных средств. Вот и массовое производство истребителя пятого поколения Су-57 тоже тормозится, в серию самолет так и не запустили. На экспорт его тоже пока не поставляют, была надежда, что ситуацию удастся поправить за счет Су-35, и здесь приоритетными считались контракты как раз с Индонезией и Египтом. Но похоже, что они под реальной угрозой срыва. Конечно, происки Вашингтона не поставят крест на дальнейшем развитии новых истребителей семейства Су, однако эта тенденция несколько затормозит выпуск самолетов".

Экспорт оружия поддерживает важнейшие высокотехнологичные производства в России. Самые квалифицированные инженеры и рабочие, самая высокая добавленная стоимость, самое лучшее оборудование – все это находится на предприятиях российского ВПК. И именно по ним – а вовсе не по российскому оружию как таковому – наносят удар Соединенные Штаты.

Виктор Сокирко