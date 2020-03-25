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ЦАМТО

ВС Польши получат новые многоцелевые автомашины

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.defence24.pl

ЦАМТО, 24 марта. 2-я региональная база тылового обеспечения ВС Польши подвела итоги тендера на поставку в рамках программы "Мустанг" легких многоцелевых автомашин с колесной формулой 4x4, предназначенных для замены устаревших автомашин "Хонкер" и УАЗ-469.

Тендер, объявленный 30 января 2020 года, стал шестой попыткой МНО Польши выбрать замену для машины "Хонкер". Тендерные предложения претендентов были вскрыты 5 февраля 2020 года.

Как сообщает Altair.com.pl, победителем конкурса был выбран польско-чешский консорциум, сформированный компаниями Glomex MS Polska (основной подрядчик) и Glomex MS s.r.o. В тендере также участвовали компании DEMARKO и STEELER Marcin Piasecki.

Как заявил в соцсетях министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, период эксплуатации "Хонкер" в ВС Польши завершен. По итогам конкурса вооруженные силы получат 485 автомобилей Nissan Navara. Соглашение с победителем будет содержать опцион на поставку 150 дополнительных машин. Поставки техники будут выполнены в течение 2020-2022 гг.

Основным критерием выбора предложения Glomex MS Polska стала самая низкая цена поставки, которая составила около 98,58 млн. злотых (121,25 млн. злотых с НДС, около 28 млн. долл.). Кроме того, Nissan Navara оснащена более современным двигателем 2.3L dCI мощностью 140 кВт (190 л.с.). Остальные требования были в равной степени выполнены всеми участниками торгов. В их число вошли: период дополнительной гарантии, составляющий 24 месяца, и дополнительное оборудование.

По имеющимся данным, оба проигравших предложения предполагали поставку автомобилей Ford Ranger. По оценке, общая потребность ВС Польши в автомашинах данного класса составляет 2,5 тыс. ед.

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Страны
Польша
Проекты
2020-й год
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