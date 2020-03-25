Расчеты ЗРК "Бук-М3" 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр

ЦАМТО, 24 марта. Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" 58-й общевойсковой армии ЮВО завершили обучение и провели практические пуски на полигоне в Астраханской области.

Зенитчики провели пуски из ЗРК "Бук-М3" по высотным скоростным целям, имитирующим налет оперативно-тактической авиации противника. Всего было поражено около 10 целей.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа "Саман", стартовавшие на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме, были проверены все системы комплексов на работоспособность в условиях применения на разных высотах от низколетящих до высотных (до 16 тыс. м), с разными типами целей в условиях подавления средств РЛС.

После проведения практических пусков личный состав и военная техника комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации в Северной Осетии. Всего военный эшелон пройдет по железной дороге около 1 тыс. км, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.