СНСЗ приступил к созданию беспилотных катамаранов

ЦАМТО, 24 марта. Средне-Невский судостроительный завод (входит в состав ОАК) приступил к работам по изготовлению элементов корпуса легкосборных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов.

Их создание развернуто на базе опытного производства завода по заказу Санкт-Петербургского политехнического университета.

Проект обозначен шифром "Катамаран-КК". Это маломерное судно катамаранного типа с двумя килями-поплавками, соединенными мостовой частью ферменного типа. Средне-Невский судостроительный завод выполняет работы по созданию композитных корпусов будущих судов, выполненных из полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна. Их формирование осуществляется в матрице методом вакуумной инфузии. Всего СНСЗ должен создать комплекты корпусов для 4 судов, передача которых заказчику запланирована на май 2020 года.

Финальная сборка катамаранов будет проходить на базе СПбПУ. Каждое судно будет оборудовано солнечными батареями для питания электродвигателей, а также автономной системой управления, позволяющей осуществлять его безэкипажную эксплуатацию. Концепция проекта предполагает возможность установки на катамараны различного оборудования для анализа проб воды, воздуха, измерения уровня радиации и других видов экологического мониторинга. Конструкция судна является быстросборной, компактной и легкой, ее монтаж и демонтаж не требует использования специального оборудования и техники.

Ожидается, что после завершения сборки и серии испытаний, многофункциональные безэкипажных катамараны будут переданы в Кронштадтский морской кадетский военный корпус, где его воспитанники смогут проводить исследования вод Финского залива, знакомится с теоретическими и практическими основами управления судами, и изучать робототехнику. Следует отметить, что ранее, в 2019 году, Средне-Невский судостроительный завод в инициативном порядке построил и передал Санкт-Петербургскому политехническому университету аналогичное маломерное судно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".