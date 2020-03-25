Войти
ТАСС

На параде Победы в Воронеже покажут "Искандер" и комплекс РЭБ "Палантин"

402
0
0
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Всего в параде задействуют более 110 единиц военной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Более 110 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и единственный в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К", покажут на параде Победы в Воронеже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Всего в военном параде в Воронеже примет участие свыше 110 единиц вооружения и военной техники, в числе которых реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ2", единственный в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин-К", танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа отметили, что на параде в Воронеже впервые покажут комплекс "Искандер".

"Воронежцы смогут увидеть комплекс в составе семи боевых машин. Ракетный комплекс был доставлен по железной дороге из Курской области на аэродром Балтимор в Воронежской области для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны", - добавили в пресс-службе.

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер" способен поражать цели на дальности до 500 км.

Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Искандер
Палантин РЭБ
Т-72
Т-72Б
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.12.2019
Обучение в вузах Сухопутных войск осуществляется на современных образцах ВВСТ
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
08.10.2015
Войска ЮВО уже на 50% оснащены современным вооружением
09.04.2014
Нюансы перевооружения
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»