На параде Победы в Воронеже покажут "Искандер" и комплекс РЭБ "Палантин"

Всего в параде задействуют более 110 единиц военной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Более 110 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и единственный в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К", покажут на параде Победы в Воронеже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Всего в военном параде в Воронеже примет участие свыше 110 единиц вооружения и военной техники, в числе которых реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ2", единственный в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин-К", танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа отметили, что на параде в Воронеже впервые покажут комплекс "Искандер".

"Воронежцы смогут увидеть комплекс в составе семи боевых машин. Ракетный комплекс был доставлен по железной дороге из Курской области на аэродром Балтимор в Воронежской области для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны", - добавили в пресс-службе.

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер" способен поражать цели на дальности до 500 км.

Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.