НОАК приняла на вооружение новый бронеавтомобиль VP22

Источник изображения: CCTV7

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла на вооружение новый бронеавтомобиль повышенной защищенности VP22. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV 7в передаче "Наука и техника национальной обороны".

По данным телеканала, подразделения НОАК начали получать серийные бронеавтомобили. Машина разработана корпорацией Norinco. Заявляется об усиленной противоминной защите, однако подробные данные не указываются. Ранее в СМИ появлялись сведения, что экипаж броневика составляет два человека, десантный отсек вмещает 16 военнослужащих. На автомобиль установлен дизельный двигатель мощностью 492 л.с. с автоматической коробкой передач, позволяющий разогнать броневик до 90 км/час на расстояние 600 км. Колесная формула - 6Х6, колеса имеют систему подкачки.

Вооружение может устанавливаться любое, в зависимости от выполняемых задач: от боевых модулей с пулеметом 12,7-мм до 35-мм автоматического гранатомета. Возможны варианты с установкой ПТУР. Бронирование кабины и десантного отсека защищает от стрелкового оружия и осколков снарядов.

Источник изображения: CCTV7

Военные эксперты обратили внимание, что компоновка VP22 напоминает российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К", а некоторые заявляют, что китайский бронеавтомобиль является клоном российского.