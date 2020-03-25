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Коронавирус вмешался в спор МиГа и французского «Рафаля»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale. Эксперты из издания Hindustan Times считают, что распространение коронавируса не позволило Франции продать Индии истребители.

Франция отказалась от выпуска боевых самолетов, которые ранее купила Индия. Своим решением власти Франции сорвали сделку с заказчиком. Стоит отметить, что во Франции полностью остановлены производства авиастроительной линии компании Dassault Aviation из-за пандемии коронавирусной инфекции. Карантин на предприятии будет продлен еще минимум на две недели. Напомним, что первая партия истребителей должна была направиться в Индию уже в мае 2020 года.

Теперь вместо Rafale Индия может получить более сотни российских самолетов МиГ-35. Это связано с тем, что в Нью-Дели не хотят срывать собственный план по перевооружению ВВС страны. В «Военном эксперте», говорит Питер.тв, не исключили, что заказчик может обвинить Францию в срыве сделки и приобрести самолеты у другого производителя. Специалисты издания рассказали, что в Индии ранее уже отказывались от покупки российских истребителей без видимых причин.

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Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-35
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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