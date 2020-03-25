НАТО «спасается» в Северной Атлантике

Авианосно-многоцелевая группа (АМГ) ВМС Франции с флагманом - авианосцем FS Charles de Gaulle вместе с кораблями постоянного оперативного соединения НАТО в Атлантике приняла участие в учениях у берегов Дании и готовится к новым маневрам объединенных военно-морских сил альянса в северной части Атлантического океана Joint Warrior 2020/1.

Сейчас эта группа, если планы командования НАТО не изменятся, должна быть на переходе в воды Шотландии, где со следующей недели она должна принять участие в учениях ОВМС НАТО Joint Warrior 2020/1.

Joint Warrior — это серия учений, чтобы предоставить НАТО, союзным и партнерским силам многопрофильную среду для подготовки к «глобальным операциям поддержания свободы и стабильности в Европе», отмечают в руководстве Североатлантического альянса.