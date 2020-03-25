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Российская газета

Переполох в небе: как советский Ту-22 с ракетой Х-22 пролетел над Ираном

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Источник изображения: Н. Веринчук / РИА Новости

Сегодня исполняется 37 лет знаменитой истории, когда во время учений "Удар-83" экипаж советского Ту-22К после взлета в Моздоке случайно взял неправильный курс. В результате ракетоносец благополучно преодолел ПВО Ирана и приземлился в Туркмении.

Ночью 24 марта 1983 года Ту-22К с бортовым №63, взлетевший с аэродрома в Моздоке, должен был произвести тактический пуск ракеты по цели в Каспийском море, а затем уйти через Курск на авиабазу Барановичи в Беларуси. Пилотировал самолет майор Михаил Чижов, штурманом был старший лейтенант Станислав Дроздецкий, оператором - капитан Вячеслав Мерзликин.

Однако потом события стали развиваться не по плану. Взлет прошел в режиме радиомолчания и экипаж злополучного ракетоносца не услышал приказ о смене курса. Из-за этого полет выполнялся в зеркальном отражении к заданному маршруту. Ни руководитель полетов генерал-майор Геннадий Нестеров, ни центры управления воздушным движением нарушения не заметили. После нескольких маневров экипаж выполнит электронный пуск ракеты по случайной цели в Азовском море, и взял, как считали летчики, курс на Барановичи.

Вскоре радиотехнические части ПВО заметили самолет, летящий в направлений государственной границы СССР. На перехват неопознанной цели с грузинского аэродрома Марнеул взлетела пара перехватчиков Су-15, и тут экипажу майора Чижова несказанно повезло - по плану учений в это время оператор Ту-22К должен был ставить пассивные помехи. В итоге экраны РЛС истребителей оказались забиты помехами, а через несколько минут ракетоносец оказался над Ираном.

С наступлением рассвета командир Ту-22К заметил, что летит не туда. Пилот развернул ракетоносец и пошел на север. По УКВ-рации запросил о помощи и на последних каплях горючего сел на аэродроме Мары-2 в советской Туркмении.

"Нам повезло. В это время в исламском мире был праздник Рамадан, и экипаж Чижова целых 2 часа 6 минут летал над Ираном незамеченным его средствами ПВО. При этом мы, я имею в виду СССР, избежали и международного скандала", - вспоминал впоследствии командующий 46-й воздушной армии генерал-лейтенант Александр Тараканов.

В ходе разбора полетов более всех досталось штурману и командиру Ту-22К, которые не проверял ориентировку в полете по другим приборам. Другие участники инцидента отделались "легким испугом" - получили выговоры.


Николай Грищенко

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