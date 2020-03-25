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Российская газета

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

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Источник изображения: wikimedia.org

The National Interest высказал мнение, что советско-российский танк Т-95 (чья разработка была приостановлена) ждало большое будущее.

Автор Калеб Ларсон с первых строк не скупится на похвалу. Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превзошел бы любой другой танк, с которым столкнулся.

Для сравнения, во всех американских танках M1 Abrams и его вариациях, немецких танках Leopard 2 , японских Type 90 и южнокорейских K1A1 калибром 120 мм.

У Т-95 башня такая же высокая, как и корпус, что дает главному орудию хорошие углы наведения. А это полезно в тех случаях, когда цели находятся за пределами видимости или во время городской войны, если необходимо стрелять по врагам, расположенным на крышах или верхних этажах зданий.

Предполагается, что у Т-95 была бы более ранняя версия дизельного двигателя, использовавшегося на Т-14 "Армата", что выводило мощность в диапазон 1500 лошадиных сил.

Высокая мощность, по сравнению с большинством основных боевых танков третьего поколения, обусловлена большим снаряженным весом Т-95 - более 55 тонн.

Информация относительно брони танка является спекулятивной, полагает автор, но Т-95, вероятно, был бы оснащен "реактивной броней" и системой активной защиты.

Хотя было построено всего несколько прототипов этого танка, некоторые конструктивные особенности, такие как мощный двигатель и высокая башня, в конечном итоге были учтены при создании танка Т-14.

Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он был бы грозным противником, заключает обозреватель.


Олег Корякин

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Страны
Германия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Град РСЗО
Т-95
Проекты
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