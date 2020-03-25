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Российская газета

Появились фотографии БМП "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха"

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Бронемашины последнего поколения принимают участие в проходящих в Подмосковье репетициях парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


В группе 4-й танковой Кантемировской дивизии во "ВКонтакте" появились первые фотографии из Алабино, на которых запечатлены новейшие образцы военной техники. Например, можно увидеть перспективные БМП на средней унифицированной платформе "Курганец-25". От ставших уже привычными версий они отличаются установленными ракетно-пушечными модулями "Эпоха".

Вооружены 57-мм орудиями, 7,62-мм пулеметами, а также ракетными комплексами двух типов, способными уничтожать различные виды целей. Прицельные комплексы обеспечивают применение средств поражения в любое время суток.

Ранее эта разработка демонстрировалась отдельно от боевых машин или на шасси БМП-3.

Впервые по брусчатке главной площади страны пройдут и 57-мм зенитные артиллерийские комплексы 2С38, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация ПВО".

Эти самоходки заменят в войсках знаменитых ветеранов войсковой противовоздушной обороны - ЗСУ-23-4 "Шилка". Они предназначены для уничтожения разнообразных воздушных целей: от крылатых ракет - до ударных беспилотных летательных аппаратов.

Еще одним новичком Парада станут модернизированные БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Установленные на них управляемые противотанковые ракеты "Корнет" делают эти боевые машины пехоты очень опасным противником для всех зарубежных танков.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Деривация-ПВО
Корнет
Курганец-25
Шилка
Эпоха БМ
Проекты
БПЛА
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