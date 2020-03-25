Московский авиационный институт станет "опорным" вузом для авиастроения

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Московский авиационный институт (МАИ) станет "опорным" университетом в области авиастроения, сообщили в пресс-службе аппарате Совбеза РФ.

Это решение озвучено на межведомственном совещании по вопросам выработки дополнительных мер научного и кадрового обеспечения авиастроения в интересах обороны и безопасности, сказали в СБ РФ.

Там отметили, что совещание провел замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, замсекретаря Совбеза Михаила Попова, а также представителей Минпромторга России, госкорпорации "Ростех", Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), холдинга "Вертолеты России" и Московского авиационного института.