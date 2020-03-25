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Интерфакс-АВН

Московский авиационный институт станет "опорным" вузом для авиастроения

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Московский авиационный институт «МАИ» .

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Московский авиационный институт (МАИ) станет "опорным" университетом в области авиастроения, сообщили в пресс-службе аппарате Совбеза РФ.

Это решение озвучено на межведомственном совещании по вопросам выработки дополнительных мер научного и кадрового обеспечения авиастроения в интересах обороны и безопасности, сказали в СБ РФ.

Там отметили, что совещание провел замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, замсекретаря Совбеза Михаила Попова, а также представителей Минпромторга России, госкорпорации "Ростех", Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), холдинга "Вертолеты России" и Московского авиационного института.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
МАИ
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
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