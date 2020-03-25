«Зимний партизан»: в память о дедах

Британские «Зелёные береты» завершили совместные учения с белорусской миротворческой ротой. Вчера, 23 марта, пресс-служба посольства Великобритании в Республике Беларусь на своей официальной Facebook-странице поздравила участников учений с их завершением.

«Во время двухнедельной тренировки под названием «Зимний партизан» морские пехотинцы из Роты Лима обучили белорусов дюльферу и общей тактике действий, применяемой королевскими морскими пехотинцами», — рассказали в пресс-службе посольства Великобритании.

Учения «Зимний партизан» Источник изображения: facebook.com/ukinbelarus

В свою очередь, белорусские военные продемонстрировали британским морским пехотинцам навыки выживания, навигации и тактической работы. Учения проходили на полигоне недалеко от Витебска. В перерывах между тренировками военные посетили музеи и мемориал «Хатынь», который является данью памяти почти трём миллионам белорусов, погибших во время Второй мировой войны.

Презент от британских «Зелёных беретов» Источник изображения: facebook.com/ukinbelarus

«В целом это был очень поучительный опыт, мы с большим уважением относимся к действиям и самопожертвованию белорусов во Второй мировой войне», — рассказал командир британского подразделения майор Джон Уайтман.

Рота Лима является специальным подразделением Королевской морской пехоты по эвакуации раненых. Её бойцы являются специалистами по спасению экипажей сбитых самолётов, а также военных и гражданских лиц, находящихся в опасных условиях.