Войти
Российская газета

В Забайкалье Су-30СМ уничтожили "противника" ракетами "воздух-воздух"

329
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Забайкальском крае во время учебно-тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа выпустили ракеты "воздух-воздух".

Самолеты в составе звеньев, пар и в одиночку отыскали условного противника, выполнили элементы ведения воздушного боя, ухода от его средств поражения и уничтожения целей на малой и средней высоте. Стрельба, как отметили в пресс-службе ВВО, велась по специальным тепловым целям.

Кроме того, пилоты отработали различные виды наступательных и оборонительных маневров и, уходя из-под удара, выполнили фигуры сложного пилотажа.

Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.04.2013
Су-35. Происхождение и перспективы
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
21.01.2013
"Сухой" чист перед ВВС
25.12.2012
"Русские витязи" и "Стрижи" перейдут на новые истребители
20.12.2012
"Русские витязи" пересядут с Су-27 на Су-35С и Су-30СМ, заявил Рогозин
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»