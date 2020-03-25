В Забайкалье Су-30СМ уничтожили "противника" ракетами "воздух-воздух"

В Забайкальском крае во время учебно-тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа выпустили ракеты "воздух-воздух".

Самолеты в составе звеньев, пар и в одиночку отыскали условного противника, выполнили элементы ведения воздушного боя, ухода от его средств поражения и уничтожения целей на малой и средней высоте. Стрельба, как отметили в пресс-службе ВВО, велась по специальным тепловым целям.

Кроме того, пилоты отработали различные виды наступательных и оборонительных маневров и, уходя из-под удара, выполнили фигуры сложного пилотажа.

Юлия Гарднер