Все контракты в рамках военно-технического сотрудничества по линии Ростеха выполняются

ЦАМТО, 24 марта. Все контракты в рамках международного сотрудничества, в том числе военно-технического, по линии Ростеха выполняются, об их отмене или срыве речь не идет, а ряду китайских комплектующих подыскали замену в связи с распространением коронавируса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"Работа идет в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы предприятий промышленности. Существенных негативных последствий мы пока не видим. Мы успеваем оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу Ростеха.

Как отметили в госкорпорации, делается все, чтобы текущая ситуация не повлияла на выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками.

"В частности, в условиях затрудненных взаимных визитов в рамках военно-технического сотрудничества усилены контакты по линии постояннодействующих представительств госкорпорации "Ростех" за рубежом и представительств иностранных партнеров в России. Об отмене или срыве обязательств по действующим экспортным контрактам речи не идет", – сказали "РИА Новости" в госкорпорации.