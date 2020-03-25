Модернизированные БМП-2М поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

ЦАМТО, 24 марта. Партия из 8 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Новые боевые машины поступили на замену устаревших образцов техники для мотострелковых подразделений военной базы и были доставлены в Таджикистан железнодорожным транспортом.

БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Внутри машин установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

Помимо этого, парк боевых машин пополнили две универсальные мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля "Урал", которые предназначены для текущего ремонта вооружения и техники танков, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2М. Для выполнения специальных задач подразделению военной полиции был доставлен специальный бронеавтомобиль "Тигр". Для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих, находящихся на полигонах и полевых выходах, поступили передвижные полевые кухни ПАК-200М на базе автомобиля КамАЗ.

Всего на российскую военную базу было доставлено по гособоронзаказу 14 ед. боевых и специальных машин, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.