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Военное обозрение

На Северном флоте испытали новые аэроглиссеры-амфибии «Патруль»

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Аэроглиссеры-амфибии "Патруль" "АС-5,2"
Аэроглиссеры-амфибии "Патруль" "АС-5,2".
Источник изображения: Минобороны РФ

Российские военные могут получить на вооружение аэроглиссеры-амфибии "Патруль" "АС-5,2", испытания которых проходят на полигонах Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Согласно сообщению, на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в Мурманской области проходят испытания аэроглиссера-амфибии "Патруль". Техника уже испытана при сильных морозах и глубоком снежном покрове, теперь планируется испытать машины на весеннем половодье.

В настоящее время аэросани уже прошли ряд испытаний в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова. Тестируемые образцы еще предстоит испытать в условиях обильного таяния снегов и весеннего половодья

- говорится в сообщении.

По словам командира инженерно-саперного батальона отдельной мотострелковой бригады подполковника Александра Карелина, испытываемая техника показала "неплохие результаты", а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет выдать рекомендации по адаптации аэросаней для вооруженных сил.

Аэроглиссер-амфибия "Патруль" способен перевозить 4-6 человек, развивая скорость на воде до 60 км/ч, по снежному покрову и льду - до 130 км/ч. Двигатель 256 л.с. Subaru EZ36, грузоподъемность - 500 кг, максимальный угол подъема - 30 градусов.

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Россия
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Минoбороны РФ
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