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Военно-промышленный курьер

Что привез на турецкую авиабазу американский транспортник

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ВТС Boeing C-17 Globemaster III
ВТС Boeing C-17 Globemaster III.
Источник изображения: zbiam.pl.

Американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing С-17А Globemaster III вылетел с авиабазы Kirtland («Киртленд», штат Нью-Мексико) курсом на военную авиабазу Inchirlik («Инджирлик») на юго-востоке Турции. Некоторые специалисты считают, что на борту может находиться ядерное оружие.

«Есть основания полагать, что командованием ВС США спланирован и в период вчерашней ночи и сегодняшнего раннего утра по московскому времени будет осуществлён перелёт военно-транспортного самолёта С-17А Globemaster III с грузом ядерного оружия на борту по маршруту авиабаза Kirtland (США) — авиабаза Inchirlik (Турция), — цитирует «Оперативную  линию» Eadaily.

«По мнению некоторых специалистов, на его борту может находиться ядерное оружие. Борту уже присвоен высший уровень приоритета, а его беспосадочный перелёт планируется осуществить с двумя дозаправками в воздухе», - добавляют они.

Отмечается, что точно такой же рейс, но по маршруту Турция — США, был выполнен этим же типом самолёта не далее, как 18 марта.

«18 марта через Атлантику совершил перелет военно-транспортный самолёт ВВС США С-17А Globemaster (позывной в эфире «Reach247»). Высший уровень приоритета данного самолёта и ряд других косвенных факторов, в частности его маршрут из турецкой авиабазы «Инджирлик» в аэропорт Albuquerque, штат New Mexico, США, где находится авиабаза Kirtland, позволяют считать, что на его борту могут перевозиться ядерные боеприпасы», — уточнили эксперты.

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