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Газета.ru

Четырнадцать рейсов: в Италию прибыли военные из России

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В Италию прилетел последний российский самолет ВКС с медпомощью

В Италию прибыл 14-й самолет российских ВКС с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ. Накануне сообщалось о девяти бортах, прибывших в страну. Вирусологи и эпидемиологи начнут работу после согласования районов выполнения мероприятий. Необходимость в российской поддержке обусловлена тем, что в Италии очень много инфицированных и самая высокая смертность от COVID-19.

На аэродром авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" в 30 км от Рима приземлился 14-й самолет российских ВКС с группой военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Россияне будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом. Этот борт - последний, о вылете которого сообщало Минобороны РФ.

Всего за день до этого в военном ведомстве сообщали, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский сформовали группировку из девяти самолетов Ил-76.

Они прибыли в Италию накануне ночью, доставив около 100 военных специалистов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

Российские вирусологи и эпидемиологии приступят к выполнению задач, когда Москва и Рим согласуют районы выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий.

О том, что Россия поможет Италии бороться со стремительно распространяющейся там коронавирусной инфекцией, 21 марта в ходе телефонного разговора договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», - отметили в пресс-службе Кремля.

Во время переговоров стороны договорились, что Москва направит в Италию бригаду медиков, средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе "КамАЗа", которые будут проводить аэрозольную дезинфекцию транспорта и территории. Все поставки организованы по линии Минобороны России при помощи самолетов ВКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина гуманитарными соображениями, поскольку Италия сейчас переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

О судьбе Италии побеспокоились и в Германии. С просьбой помочь итальянцам к России обращался депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме. Копия направленного письма есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Это письмо получил лично депутат Московской городской думы и главный редактор радиостанции Роман Бабаян.

«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии «Лига Севера» в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии», - гласит текст послания.

По словам Эме, больницы итальянского региона находятся в критическом состоянии и остро нуждаются в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких.

В настоящее время Италия на втором месте в мире после Китая по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране зафиксировано уже более 59 тыс. подтвержденных случаев заболевания. В Италии наибольшее количество смертей от этого вируса - в стране умерли более 5,5 тыс. человек.

Для борьбы с распространением инфекции Италия приостановила всю производственную деятельность, кроме самой необходимой, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Новые меры вступили в силу с 23 марта и будут действовать как минимум до 3 апреля. «Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя», - цитирует его Ansa.

За несколько дней до этого он объявил о временном прекращении в стране всей коммерческой деятельности. В Италии закрылись все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек. До этого там отменили все массовые мероприятия и приостановили национальный футбольный чемпионат.

Кроме того, согласно правительственному распоряжению, ограничено было и передвижение по стране. Исключение составляют рабочая необходимость или решение семейных проблем, связанных со здоровьем. В этом случае для передвижения между муниципалитетами нужно получить специальный документ.


Лидия Мисник

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