Войти
ЦАМТО

В Германии началась сборка танков "Леопард" для ВС Венгрии

295
0
0
Источник изображения: Фото: dailynewshungary.com

ЦАМТО, 24 марта. Началась практическая реализация контракта на поставку Вооруженным силам Венгрии основных боевых танков "Леопард".

На предприятии немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене завершены работы по восстановлению первого танка "Леопард-2A4", который будет передан ВС Венгрии для обучения личного состава.

По информации ресурса Overtdefense.com, планируется, что 12 восстановленных танков будут поставлены 11-му бронетанковому батальону 25 пехотной бригады, размещенному в г.Тата. Они будут применяться в процессе переподготовки военнослужащих СВ Венгрии, которые с 1978 года по настоящее время эксплуатируют советские танки Т-72.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и несколько десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость продажи не раскрывалась. Предположительно, она составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.). В сентябре 2019 года с Rheinmetall Defence был подписан контракт субподряда стоимостью около 300 млн. евро на поставку основного вооружения и передачу технологий управления огнем для 44 ОБТ "Леопард-2", а также поставку основного вооружения, шасси и передачу технологий управления огнем для 24 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000. Пакет поставки также включает 13 грузовых автомашин обеспечения.

Помимо новой техники, специализированных машин, грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, танковых мостоукладчиков, контракт предусматривал восстановление и поставку 12 бывших в эксплуатации ВС Германии ОБТ "Леопард-2A4" из числа находящихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Предполагается, что поставка новой техники начнется с 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Похожие новости
06.03.2020
Венгерские танкисты пересядут с Т-72 на немецкие «Леопарды»
03.10.2019
Rheinmetall выполнит основную часть работ по производству танков и САУ для Венгрии
24.12.2018
Венгрия закупает германские Leopard 2A7+ на замену советским Т-72М/М1
24.12.2018
Заключен контракт на поставку ВС Венгрии ОБТ "Леопард-2A7+" и СГ PzH-2000
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»