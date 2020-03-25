В Германии началась сборка танков "Леопард" для ВС Венгрии

ЦАМТО, 24 марта. Началась практическая реализация контракта на поставку Вооруженным силам Венгрии основных боевых танков "Леопард".

На предприятии немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене завершены работы по восстановлению первого танка "Леопард-2A4", который будет передан ВС Венгрии для обучения личного состава.

По информации ресурса Overtdefense.com, планируется, что 12 восстановленных танков будут поставлены 11-му бронетанковому батальону 25 пехотной бригады, размещенному в г.Тата. Они будут применяться в процессе переподготовки военнослужащих СВ Венгрии, которые с 1978 года по настоящее время эксплуатируют советские танки Т-72.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и несколько десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость продажи не раскрывалась. Предположительно, она составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.). В сентябре 2019 года с Rheinmetall Defence был подписан контракт субподряда стоимостью около 300 млн. евро на поставку основного вооружения и передачу технологий управления огнем для 44 ОБТ "Леопард-2", а также поставку основного вооружения, шасси и передачу технологий управления огнем для 24 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000. Пакет поставки также включает 13 грузовых автомашин обеспечения.

Помимо новой техники, специализированных машин, грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, танковых мостоукладчиков, контракт предусматривал восстановление и поставку 12 бывших в эксплуатации ВС Германии ОБТ "Леопард-2A4" из числа находящихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Предполагается, что поставка новой техники начнется с 2023 года.