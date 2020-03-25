Как обстоят дела с российской морской авиацией: мнение эксперта

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В условиях современной войны особая роль отводится морской авиации. Но у России с ее развитием все обстоит далеко не самым лучшим образом. Достаточно сказать, что пока ВМФ РФ располагает лишь одним авианесущим кораблем.

Морская авиация входит в состав Военно-морского флота России. В ее составе – 44 противолодочных самолета и 43 истребителя палубной авиации. Также к авиации ВМФ приписаны и «обычные» самолеты – примерно 50 бомбардировщиков Су-24 и разведчиков Су-24МР, более 30 Су-30СМ и Су-27, около 30 МиГ-31, 3 ВКП Ил-22, 2 Ил-20РТ, более 50 транспортных самолетов и до 40 вертолетов Ми-24/35М и Ми-8.

Наиболее многочисленной является морская авиация Северного флота ВМФ России, в состав которого входят единственный в стране авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и 2 истребительных авиационных полка палубной авиации. На Балтийском и Черном морях, Тихом океане морская авиация представлена авиаполками, базирующимися на суше, а Каспийская флотилия ВМФ своей морской авиации не имеет.

В то же время, если сравнивать с другими странами, то морская авиация ВМФ России уступает только морской авиации ВМС США и равна по своему потенциалу морским авиациям Китая, Японии, Индии.

Известный российский военный аналитик Александр Храмчихин в недавно вышедшей статье пишет, что даже в советское время задачи противолодочной обороны морская авиация могла решать лишь весьма условно. После распада СССР все стало намного сложнее:

В постсоветский период ситуация в этом плане сильно ухудшилась, поскольку противолодочная авиация не получила никакой новой техники (лишь были модернизированы 6 Ил-38 до варианта Ил-38Н). Крайне ограниченный круг задач может решать палубная авиация единственного авианосца.

В связи с этим, Храмчихин задается вопросом, а нужны ли вообще России авианосцы и не лучше ли деньги, которые потребуются на их строительство, потратить на фрегаты и противолодочные корабли?

Аналитик делает вывод о крайней ограниченности боевого потенциала российской морской авиации. Поскольку в состав авиации ВМФ включены «обычные» истребители, задачи по противовоздушной обороне кораблей, как считает Храмчихин, стоило бы возлагать на них. Впрочем, здесь также возникают вопросы:

Чрезвычайно сомнительно, что имеющихся истребителей для этого хватит, поскольку на них же будет возложена задача прикрытия развертывания в океан ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПК СН) и многоцелевых АПЛ. А также с учетом того факта, что МиГ-31 для прикрытия кораблей и ПЛ вообще не очень подходят, для этого нужны Су-27 и его производные, коих в морской авиации совсем мало.

Вряд ли сможет защитить морская авиация и от авианосных и десантных соединений действительно сильных государств. Кроме того, российская морская авиация разбросана по разным флотам и, соответственно, управлять ее действиями также не столь просто.

Тем не менее, полностью отказываться от морской авиации в составе ВМФ совершенно нецелесообразно, учитывая, что даже куда менее сильные, чем Россия, государства обладают авиационными подразделениями в составе своих военно-морских сил. Наконец, морская авиация – это не только боевое применение, это еще и отдельная школа летчиков со своим колоссальным опытом действий в специфических условиях, свои боевые и весьма славные традиции.