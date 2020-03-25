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ТАСС

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников "Яоган-30"

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РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник изображения: © EPA/GU MIN

Спутники будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Китай во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Си" (CZ-2C, Long March-2C) вывел на орбиту шестую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30". Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, запуск был произведен с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в 11:43 по местному времени (06:43 мск). Спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется. Как отмечает агентство, они будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний.

Спутники серии "Яогань" спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов серии "Яогань" могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки.

Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" был выведен на орбиту в 2006 году. Нынешний запуск стал 329-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ан-30
Проекты
Чанчжэн
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