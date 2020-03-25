Плавучая мастерская отправилась из Чёрного моря в Средиземное

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Плавучая мастерская ПМ-56 отправилась в Средиземноморье, где войдет в состав постоянной группировки кораблей ВМФ РФ, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Черноморского флота "ПМ-56" совершает переход из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского флота в этом регионе", - заявил Рулёв.

По его словам, в настоящее время судно обеспечения проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

"В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского флота, выполняющих задачи в Средиземном море", - сказал Рулёв.