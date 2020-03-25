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Военное обозрение

Размещение ЗРК Patriot на западе Ирака может быть направлено против авиации РФ в небе Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Ближневосточные информационные источники со ссылкой на иракскую службу безопасности сообщают о том, что военнослужащие США приступают к созданию новой военной базы на территории Ирака. Утверждается, что речь идёт о военном объекте в районе города Хит (провинция Анбар).

Отмечается, что база будет располагаться неподалёку от границы с Сирийской Арабской Республикой.

Из сообщения ближневосточных СМИ:

Американцы собираются развернуть на создаваемой военной базе у границы с Сирией системы ПВО-ПРО Patriot. С их помощью армия США может попытаться защитить авиационную базу «Айн-Асад», а также другие свои военные объекты на западе Ирака от возможных ракетных атак.

Напомним, что некоторое время назад база «Айн-Асад» стала одной из баз США в Ираке, подвергшихся ракетному удару. Тогда серьёзные повреждения получила инфраструктура военного объекта. Через некоторое время атаке подверглась база «Ат-Таджи», там погибли трое военнослужащий (двое американцев и один британец).

При этом пока остаётся без ответа вопрос о том, способны ли ЗРК «Пэтриот» защитить американские военные базы от тех ракет и реактивных снарядов, которые по этим объектам применяются.

Иракское информационное агентство «Аль-Ахад» сообщает, что системы «Пэтриот» США уже готовы перебрасывать на границу с Сирией.

Весьма странное решение, особенно если учесть, что атаки военных баз США осуществлялись вовсе не из Сирии. Именно поэтому эксперты предполагают, что размещение комплексов «Пэтриот» может быть направлено против российской авиации в небе над САР. Ранее США пытались продвигать идею о создании бесполётной зоны над Сирией, что Россия отвергала категорически, напоминая, чем дело закончилось в Ливии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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