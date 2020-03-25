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WarSpot

XM1158: новый бронебойный патрон калибра 7,62

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия наращивает бронебойные возможности своего стрелкового вооружения. Вчера, 22 марта, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что ВС США начали закупки патронов XM1158.

Боеприпас XM1158 — патрон калибра 7,62×51 мм увеличенного бронепробития. На вооружении армии XM1158 заменит патроны M993 AP и M80A1. Новый боеприпас будет совместим с пулемётами M240 и Mk 48, а также винтовками M110, Mk 17, Mk 14 и M14.

Патрон XM1158

Источник изображения: thefirearmblog.com

Известно, что XM1158 впервые был представлен в 2016 году. В 2019 году армия США завершила его испытания и «санкционировала срочное освобождение материальных средств» для закупки в 2020 финансовом году.

Ранее армия и Корпус морской пехоты США объявили о принятии на вооружение патронов повышеного бронепробития M855A1 калибра 5,56×45 мм. По официальным данным, пули этого боеприпаса могут пробивать 9,5 мм стали с расстояния 350 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M110
Mk.48
М14
Проекты
2020-й год
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