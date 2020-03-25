XM1158: новый бронебойный патрон калибра 7,62

Американская армия наращивает бронебойные возможности своего стрелкового вооружения. Вчера, 22 марта, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что ВС США начали закупки патронов XM1158.

Боеприпас XM1158 — патрон калибра 7,62×51 мм увеличенного бронепробития. На вооружении армии XM1158 заменит патроны M993 AP и M80A1. Новый боеприпас будет совместим с пулемётами M240 и Mk 48, а также винтовками M110, Mk 17, Mk 14 и M14.

Патрон XM1158 Источник изображения: thefirearmblog.com

Известно, что XM1158 впервые был представлен в 2016 году. В 2019 году армия США завершила его испытания и «санкционировала срочное освобождение материальных средств» для закупки в 2020 финансовом году.

Ранее армия и Корпус морской пехоты США объявили о принятии на вооружение патронов повышеного бронепробития M855A1 калибра 5,56×45 мм. По официальным данным, пули этого боеприпаса могут пробивать 9,5 мм стали с расстояния 350 м.