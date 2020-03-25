Boeing остановил производство самолетов КС-46А и Р-8А из-за эпидемии коронавируса

Корпорация Boeing сообщила, что с 25 марта 2020 года на две недели останавливает производство самолетов на своих предприятиях в регионе Пьюджет-Саунд в Сиэттле в штате Вашингтон ввиду эпидемии коронавируса CoViD-19 и введения в штате Вашингтон чрезвычайного положения.

Изготовленные планеры самолетов-заправщиков Boeing КС-46А Pegasus на предприятии корпорации Boeing в Эверетте в регионе Пьюджет-Саунд в Сиэттле (штат Вашингтон) (с) Jeff Martin / www.defensenews.com

В заявлении Boeing говорится, что сотрудники предприятий Пьюджет-Саунд, которые могут работать дома, будут продолжать это делать. Те, кто не можгут работать удаленно, получат оплачиваемый отпуск на первые 10 рабочих дней (то есть 14 календарных дней).

В связи с этим американские СМИ отмечают, что будет в том числе остановлено производство двух типов военных самолетов - нового самолета-заправщика КС-46А Pegasus (выполнен на основе гражданского самолета Boeing 767) и базового патрульного самолета P-8А Poseidon (выполнен на основе гражданского самолета Boeing 737NG). Это наверняка приведет к оставаниям в графиках поставок этих самолетов ВВС и ВМС США соответственно.

Представитель Boeing подтвердил, что останавливаемые предприятия включает в себя объекты в Эверетте и Рентоне, где производятся самолеты KC-46А и P-8A соответственно.

"Мы планируем временно приостановить все производственные операции, в том числе связанные с P-8 и KC-46A, в регионе Пьюджет-Саунд", - сказал представитель Boeing. - "Мы активно взаимодействуем с нашими заказчиками в сфере обороны, чтобы свести к минимуму влияние на их задачи. Некоторые непроизводственные работы по всем коммерческим производным программам для самолетов, включая усовершенствования системы дистанционного контроля заправки KC-46, будут по-прежнему выполняться сотрудниками, работающими удаленно".

Однако сообщается, что работа над секретными проектами не может быть выполнена на ноутбуках удаленно из дома, что может повлиять на работы над секретными элементами оборонных программ.