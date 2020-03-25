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ТАСС

Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса

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Курганмашзавод
Центральная проходная ОАО «Курганмашзавод».
Источник изображения: http://www.tplants.com/

Чистая прибыль "Курганмашзавода" в 2019 году выросла в 469 раз до более чем 90 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в Ростех), единственный в Российской Федерации завод, выпускающий боевые машины пехоты и одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, заявило о выходе из кризиса за счет восстановления резервов по кредитным поручительствам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сегодня ситуация стабильна, предприятие работает в штатном режиме, выполняя гособоронзаказ. Заработная плата работникам выплачивается регулярно, задолженность по налогам и топливно-энергетическим ресурсам отсутствует, оснований говорить о кризисном положении нет. На 2020 год и далее перед предприятием стоит задача обеспечить дальнейшую положительную динамику производственно-хозяйственной деятельности", - сообщили на заводе.

Чистая прибыль "Курганмашзавода" по итогам 2019 года в соответствии с отчетом о финансовых результатах компании выросла в 469 раз и составила 90,4 млрд рублей. Этот показатель в 2018 году составил 192,8 млн рублей. При том, что в 2018 году положительный финансовый результат был достигнут впервые с 2014 года.

Выручка компании в 2019 году составила 24,4 млрд рублей, в 2018 году - 22,3 млрд рублей, при этом прочие доходы завода в 2019 году выросли в 44 раза - с 2,2 млрд рублей до 97,3 млрд рублей. Краткосрочные обязательства компании с 2018 года снизились с 128,9 млрд рублей до 45 млрд рублей в основном за счет оценочных обязательств: снижение с 87,4 до 4,1 млрд рублей.

"Рост чистой прибыли в 2019 году обусловлен в том числе правилами отражения в бухгалтерском учете восстановления ранее созданных резервов ПАО "Курганмашзавод" по поручительствам перед Внешэкономбанком и прочих резервов по сомнительным долгам. При этом стоит отметить, что и при исключении влияния фактора восстановления резервов ПАО "Курганмашзавод" показало положительные результаты деятельности в 2019 году", - объяснили рост показателей в компании.

О долгах "Курганмашзавода"

В пресс-службе пояснили, что в 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании банкротами управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам - компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ), в том числе "Курганмашзавода".

"Общая сумма долга ККУ КТЗ составляла 97 млрд рублей. Это привело к созданию в отчетности КМЗ резервов на суммы, соответствующие выданному солидарному поручительству, одновременно с признанием убытков. В 2018 году задолженность военного дивизиона КТЗ перед ВЭБ была выкуплена Ростехом. В 2019 году производство о признании ПАО "Курганмашзавод" банкротом было прекращено, что позволило КМЗ в отчетности за 2019 год восстановить созданные в 2017 году резервы", - добавили на предприятии.

На стабилизацию финансового положения КМЗ и выполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками Ростеха и НПО "Высокоточные комплексы", отмечают в пресс-службе предприятия, было выделено порядка 17 млрд рублей, обеспечена загрузка предприятия контрактами в рамках гособоронзаказа. "В результате длительных переговоров с кредиторами все имеющиеся долги были реструктуризированы, сводное исполнительное производство урегулировано, снят арест с имущества, дебиторской задолженности и банковских счетов предприятия", - добавили в пресс-службе.

О заводе

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса и единственный завод в стране, выпускающий боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. В 2019 году КМЗ перешел под контроль Ростеха и вошел в состав холдинга "Высокоточные комплексы".

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Тракторные заводы
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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