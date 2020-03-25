Китайская армия стала важнейшим орудием борьбы с эпидемией

Гвардии дезинфекторы

В мире продолжает свирепствовать пандемия вируса COVID-19. Десятки стран переходят на осадное положение. В Италии ситуация близка к катастрофе. Неудивительно, что правительство и лично премьер-министр Джузеппе Контре обратились к России за помощью. В считаные часы российское военное ведомство подготовило группировку сил и средств и направило ее на Апеннины.

Ранее итальянское правительство уже задействовало в борьбе с COVID-19 не только корпус карабинеров, но и национальные вооруженные силы. В частности, военные уже вывозят трупы в крематории, занимаются доставкой медикаментов, предоставляют рабочие руки для органов местной власти. Но, как признает военно-политическое руководство Италии, армия пока не может оказать полноценной помощи гражданским властям и медикам.

Мирные, но беспомощные

У Forze Armate Italiane нет достаточного количества подразделений химико-биологической защиты, которые могли бы обрабатывать населенные пункты и важнейшие социально-бытовые объекты. На все вооруженные силы Италии есть только один полк радиационно-химической защиты. Нет у итальянских военных мобильных лабораторий для выявления патогенных вирусов, а количество подвижных госпиталей и средств транспортировки больных весьма ограниченно.

“ Возник серьезный дефицит врачей, и Центральный военный совет поручил НОАК решить эту проблему ”

В этой ситуации США, ближайший союзник Италии по НАТО, передали один комплект для обеспечения авиационной перевозки пострадавших. В воскресенье набор из специальных аэромобильных носилок-коек, медицинских аппаратов и специальных транспортировочных средств был доставлен самолетом С-130 ВВС США из германского Раммштайна на авиабазу «Авиано».

Самое удивительное, что Италия как раз та страна, которая активно развивала концепцию «мирных военных». Речь идет о формировании специальных группировок сил и средств, которые отправляются в различные регионы земного шара для оказания помощи при техногенных и гуманитарных катастрофах. Более того, с середины 90-х «мирные военные» – одно из декламируемых всеми странами НАТО направление развития национальных вооруженных сил. Альянсом проведены десятки, если не сотни различных учений, в ходе которых военные боролись с эпидемиями, ликвидировали последствия заражений, останавливали гуманитарные кризисы. Было разработано бесчисленное количество наставлений, уставов, рекомендаций, написаны тысячи статей. Но оказалось, что в реальной ситуации ничего из этого не работает.

Хаб всему голова

В отличие от коллег по НАТО Народная освободительная армия Китая активно не демонстрировала своих мирных устремлений. Но в ситуации с COVID-19 именно НОАК выполнила важнейшую часть работы. При этом участие военных было во многом скрыто от средств массовой информации. Еще в самом начале операции в Ухане командованию НОАК была поставлена задача подготовить группировку сил и средств для подвоза имущества, продовольствия, медикаментов и перевозки личного состава. Помимо грузовых автомобилей, в ее состав вошли самолеты и вертолеты ВВС, причем именно авиационный компонент стал главным в схеме транспортного обеспечения борьбы с коронавирусом.

Центральный военный совет сразу четко разграничил полномочия между участниками операции. Непосредственно в городе перевозку всего необходимого осуществляли только коммунальные службы, полиция, а также гражданские подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Поэтому сначала в Ухане, а после ужесточения режима и за его пределами были развернуты специальные транспортные хабы, куда завозились все грузы и откуда осуществлялось их распределение.

Первым таким хабом, за который непосредственно отвечала НОАК, стал международный аэропорт Уханя. Была проведена дезинфекция, удалены местные сотрудники, а их место заняли военные. Они развернули зоны хранения имущества, штаб, подразделения технического обслуживания авиационной техники, а также мощный узел связи, создали места отдыха и питания личного состава.

Предположительно на всю подготовительную работу ушло два-три дня. После того как зона безопасности заработала, на аэродром Ухань начали прибывать самолеты военно-транспортной авиации. Также там стала функционировать рабочая группа от командования вооруженных сил. Ее задача – координация усилий всех задействованных в борьбе с эпидемией сил и средств НОАК.

Первыми рейсами в Ухань перебросили грузовые автомобили, спецтехнику для обработки и дезинфекции, личный состав для ее обслуживания. Также в аэропорту было развернуто подразделение войск РХБЗ, которое отвечало за поддержание «зоны безопасности».

Военно-воздушный мост

По мере развития эпидемии стало понятно, что гражданской техники для подвоза всего необходимого не хватает. Возник серьезный дефицит врачей. Центральный военный совет поставил НОАК задачу решить эту проблему. За сутки было сформировано несколько сводных транспортных автомобильных полков, началась массовая переброска врачей из госпиталей, медицинских частей и подразделений в Ухань.

За пределами города развернули несколько транспортно-логистических хабов, куда доставлялись грузы. Также военнослужащие были задействованы для складирования и хранения, а в последующем – перегрузки всего необходимого на автомобили экстренных и социальных служб. При этом на маршрутах движения гражданской техники развернули несколько постов санитарной обработки, которые также обслуживались военными.

Силами 13-й военно-транспортной авиадивизии в Ухань были переброшены несколько тысяч военных медиков. В воздушном мосту были задействованы не только Ил-76, но и новейшие транспортники Xian Y-20. Авиационная группировка приблизительно из двадцати машин базировалась непосредственно на аэродроме Ухань в «зоне безопасности». Размещение большего количества летного состава в аэропорту заставило усилить там меры санитарной защиты, был ограничен доступ к местам отдыха и питания экипажей.

Задачей Уханьской авиагруппы НОАК стала перевозка экстренных грузов и личного состава. На первом этапе в срочном порядке доставлялись медикаменты и военные врачи. Позже началась переброска специальной техники для обработки и дезинфекции. По мере стабилизации ситуации авиационная группировка сокращалась. Выполнялось это с чисто китайским прагматизмом. Самолет загружали военными медиками, выполнившими свою задачу. Машина увозила личный состав, после чего возвращалась уже в пункт постоянной дислокации.

Все грузовые хабы, которые обслуживались автомобильными полками и бойцами НОАК, продолжали функционировать до завершения карантина.

Связать и отмыть

Еще одной важнейшей задачей НОАК Китая стало развертывание в Ухане надежной системы связи. Как известно, для обеспечения режима карантина местные органы власти перевели все важные сервисы на онлайн-обслуживание. Вызов врача, заказ продовольствия, сообщение о коммунально-бытовых проблемах – только через Интернет.

Для этого силами НОАК в аэропорту Уханя был развернут мощный узел связи. Его задачей стало обеспечение взаимодействия всех штабов и организаций, участвующих в обеспечении ликвидации эпидемии. В его состав вошли радиостанции и системы спутниковой связи. Позже несколько дополнительных узлов были развернуты в городе. Они обеспечивали работу полиции, а также местных органов власти.

Также в Ухане были задействованы специальные машины из состава подразделений связи НОАК. Они поддерживали Wi-Fi, а также сети сотовой связи, которые обеспечивали мирных жителей доступом в Интернет и полноценным онлайн-общением.

Пока не совсем понятно, насколько активно участвовали военнослужащие войск РХБЗ НОАК непосредственно в обработке города. Власти КНР всячески показывали, что все задачи выполняют экстренные службы. Но не исключено, что военные просто действовали в гражданской одежде или скрывали свою принадлежность к вооруженным силам под защитным снаряжением.

Также непонятно, как использовались специальные машины санитарной обработки. На фотографии из города они почти не попадали, хотя на видеоматериалах из аэропорта хорошо видно, что авиагруппа такую технику в город перебрасывала. Не исключено, что и в этом случае спецавтомобили намеренно прятались от объективов СМИ. Понятно, что даже полностью мобилизовав все силы, гражданские власти не смогли бы без военнослужащих РХБЗ и их техники обеспечить ежедневную санитарную обработку Уханя.

Китайские военные провели беспрецедентную операцию. Их участие во многом было скрыто от взгляда обывателей и средств массовой информации. Но при этом даже предварительный анализ ситуации показывает высокий уровень планирования, организации и дисциплины личного состава. Особо следует оценить уровень информационного сопровождения борьбы с COVID-19. Китайские власти смогли создавать благоприятный фон, скрывая активное участие военных и сложнейшую ситуацию в зоне карантина.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года