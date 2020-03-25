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Военно-промышленный курьер

Крах СССР в подарок

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Источник изображения: Фото: news2.ru

Погоня за западным покупателем нефти возобновляется?

Если Россия и Саудовская Аравия в кратчайшие сроки не приступят к переговорам, мировые цены на нефть рискуют рухнуть до пяти долларов за баррель. Такого мнения придерживаются аналитики, опрошенные Bloomberg.

Рекордный обвал цен на нефть обусловлен прежде всего отказом России на время сократить добычу или хотя бы экспорт. На ограничениях настаивали страны ОПЕК на безрезультатных переговорах. Как следствие ведущие игроки картеля быстро нарастили добычу в ущерб России, что моментально уронило мировые цены почти вдвое. В результате глава Минфина Антон Силуанов заявил о неизбежных проблемах с госбюджетом в текущем и будущем годах.

По оценке Халида Али Мухаммеда аль-Фадиля, кувейтского министра нефтегазовой отрасли, несогласие Москвы с предложениями ОПЕК может привести к обвалу российской валюты и в целом экономики, ибо заменить нефть в государственных доходах нашей стране нечем. Прогноз сбывается.

При этом РФ, несмотря на падение цен, наращивает экспорт нефти в США и другие страны НАТО. Как не помочь «партнерам»?!

“ Российские поставки нефти в страны НАТО выросли за прошлый год в разы ”

По данным МЭА, доля России в объеме мирового нефтеэкспорта – не менее 15 процентов, Саудовской Аравии и США – почти по 13 процентов. То есть даже одномесячный коллективный мораторий ОПЕК и РФ на рост добычи или экспорта предотвратил бы столь неприятное для нас снижение котировок. Они падают, заметим, с осени 2019-го. Но «наш» нефтяной бизнес традиционно пытается увеличивать доходы и при снижении цен, безудержно наращивая поставки за рубеж. А государство не хочет влиять на экспортную политику отечественных добытчиков.

Российские поставки в страны НАТО впечатляют: они, по данным американского Минторга и Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году выросли в США более чем на 60 процентов в сравнении с 2018-м, в Великобританию – почти втрое, в Турцию – вчетверо. Немногим меньше рост поставок в другие страны НАТО. В текущем году тенденция сохраняется.

Характерно, что российская сторона четко не говорит ни да, ни нет на предложения членов Организации стран – экспортеров нефти Анголы, Венесуэлы, Габона, Ирака, Экваториальной Гвинеи и Эквадора привлечь США в ОПЕК+.

По мнению руководителя центра «Региональные исследования» Дмитрия Лобойко, политика в расчете на падение нефтяных цен ради ущерба американцам или саудитам – это выстрел в собственную ногу. Россия неспособна демпинговать вечно, в лучшем случае заработает репутацию неудобного и непредсказуемого партнера.

Похоже, повторяется ситуация середины 70-х – середины 80-х годов. Напомним, что в геополитических целях руководство СССР не поддержало арабское нефтяное эмбарго против стран – политических союзников Израиля. И к середине 80-х нарастило советский экспорт черного золота на Запад почти втрое. Это быстро сбило мировые цены. Руководящие деятели многих арабских нефтегазодобывающих стран еще в конце 70-х годов предупреждали, что растущие поставки советской нефти на Запад в ущерб политике ОПЕК ударят по СССР бумерангом. В 1985–1986-м произошел трехкратный обвал цен. Прямые советские потери только за 1986–1988 годы превысили 17 миллиардов долларов, что сыграло едва ли не ключевую роль в экономическом крахе СССР.


Олег Сабуров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года

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Страны
Ангола
Великобритания
Венесуэла
Габон
Гвинея
Израиль
Ирак
Кувейт
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Эквадор
Персоны
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