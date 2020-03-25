Около тысячи бойцов Тихоокеанского флота принимают участие в тактическом учении на Камчатке

Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.

Петропавловск-Камчатский. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы началось на тактическом поле "Мокрые пески" на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"В учении принимают участие около тысячи военнослужащих, более 150 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

В ходе БТУ морские пехотинцы отрабатывают задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника на побережье, нанесению одновременных ударов по обороняющимся силам артиллерией и пехотой, а также создание опорных пунктов обороны отвоеванного участка берега.

К учениям привлекаются батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).