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Интерфакс-АВН

Около тысячи бойцов Тихоокеанского флота принимают участие в тактическом учении на Камчатке

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БДК-101
Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Петропавловск-Камчатский. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы началось на тактическом поле "Мокрые пески" на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"В учении принимают участие около тысячи военнослужащих, более 150 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

В ходе БТУ морские пехотинцы отрабатывают задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника на побережье, нанесению одновременных ударов по обороняющимся силам артиллерией и пехотой, а также создание опорных пунктов обороны отвоеванного участка берега.

К учениям привлекаются батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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