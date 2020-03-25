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Известия.ru

Российские ученые создали прототип навигационной системы для полетов на Луну

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Институте космических исследований РАН разработан прототип навигационного блока для нового российского пилотируемого корабля «Орел», заявил директор института Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу, сообщает «РИА Новости».

«Этот прибор будет использовать как астронавигацию, так и карту Луны для высокоточного определения местоположения при автономных полетах», — сказал Петрукович.

Российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год, перед этим составит трехмерную карту Луны.

«Орел» создается в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Его первый полет на околоземную орбиту планируется на 2023 год. Высадка российских космонавтов на Луне, как заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, намечена на 2030 год.

Ранее «Роскосмос» совместно с Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина анонсировал первый российский проект по освоению естественного спутника Земли «Луна-25» (бывший «Луна-Глоб»). Однако впоследствии ему присвоили статус технологического аппарата, который будет выполнять разведывательную миссию. Запуск запланирован на 1 октября 2021 года, запасная дата пуска 30 октября 2021 года.

19 марта NASA объявило о приостановке американской космической миссии «Артемида» по освоению Луны из-за эпидемии коронавируса.

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