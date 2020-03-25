Новые образцы военной техники на тренировках Парада Победы

Как сообщается в группе "4 Танковая Кантемировская дивизия" в социальной сети "ВКонтакте", несмотря на ситуацию с эпидемией короновируса, на подмосковном военном полигоне в Алабино "полным ходом" идут тренировки парадных расчетов к запланированному на 9 мая 2020 года в Москве Параду Победы, поскольку "парад никто не отменял".

На размещенных в группе фотографиях можно видеть несколько задействованных в тренировках парадных расчетов новых образцов боевой техники, предполагаемой к участию в параде, в том числе новый вариант перспективной боевой машины пехоты на платформе "Курганец-25", оснащенный боевым модулем "Эпоха", модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные боевым отделением "Бережок", а также боевые машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой.

Образцы нового варианта перспективной боевой машины пехоты на платформе "Курганец-25", оснащенного боевым модулем "Эпоха", участвующие в проходящих на полигоне в Алабино тренировках парадных расчетов к запланированному на 9 мая 2020 года в Москве Параду Победы, март 2020 года (с) группа "4 Танковая Кантемировская дивизия" / vk.com

Образцы нового варианта перспективной боевой машины пехоты на платформе "Курганец-25", оснащенного боевым модулем "Эпоха", и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные боевым отделением "Бережок", участвующие в проходящих на полигоне в Алабино тренировках парадных расчетов к запланированному на 9 мая 2020 года в Москве Параду Победы, март 2020 года (с) группа "4 Танковая Кантемировская дивизия" / vk.com

Боевые машины 2С38 нового самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой, участвующие в проходящих на полигоне в Алабино тренировках парадных расчетов к запланированному на 9 мая 2020 года в Москве Параду Победы, март 2020 года (с) группа "4 Танковая Кантемировская дивизия" / vk.com