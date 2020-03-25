В России отменен Национальный оружейный форум

Журнал "Калашников" в комментарии "Вирус как оружие. Что инициировало коронаистерию?" сообщает, что эпидемия коронавируса CoViD-19 отменила запланированный на май 2020 года под Санкт-Петербургом второй всероссийский Национальный оружейный форум.

Эмблема Национального оружейного форума (с) журнал "Калашников"

Рассылка приглашений и условий участия в главном оружейном событии года, которое должно было пройти под эгидой журнала "Калашников" в ССК "Русское оружие" под Петербургом планировалась на следующий день после выхода мартовского номера с рекламой Национального оружейного форума. Однако, вместо подробностей, на сайте пришлось публиковать "ОТМЕНЕНО" прописными буквами. Разумеется, "на низком старте" замерли и все подготовленные рассылки…

Вряд ли стоит вдаваться в частности, ранжируя причины отмены форума на фоне всё нарастающей коронавирусной истерии. На самом деле, всё просто - на пути форума встало недопустимо много переменных, способных повлиять на саму возможность проведения массового мероприятия в середине мая и, одновременно, на прибытие участников и гостей. В общем-то, отмена не страшна. Настораживает другое - глобальный характер CoViD-19, как проблемы с не совсем ясными корнями.

Наблюдая за соперничеством политиков с мировыми именами (не без исключений) в броскости лозунгов и жёсткости алогичных "необходимых мер", меня не покидает предчувствие войны, смешанное с сомнением - а не идёт ли она уже? Нет, не бактериологическая, а та самая гибридная, в развязывании которой против всех и вся обвиняют Российскую Федерацию вот уже как целую пятилетку.

До XXI века мир успешно боролся с кризисами классическими войнами, доведя счёт их жертв до десятков миллионов человеческих жизней за "один подход".

Публично "няшные" современные власти стран западного мира, безусловно, боятся большой крови (мировой войны), но, погрязнув в кризисе перепроизводства/перепотребления, когда на потребительском уровне практически невозможен дефицит, остро нуждаются в действенных инструментах для решения самых разных проблем, достигших критической массы на национальны уровнях. Речь и об экономике и о внутренней/внешней политике, о социальном устройстве, о территориальных коллизиях и пр. пр. Опять же - просто мышиную возню в перманентной борьбе за власть никто не отменял.

Так вот, мне представляется, что творящаяся вакханалия, позволяющая каждому отдельно взятому государству сфокусироваться на внутренних требах, будучи временно застрахованным от интереса к происходящему соседей/партнёров и даже "партнёров" есть ничто иное, как условно спонтанный процесс на фоне всеобщего молчаливого сговора о национальных суверенитетах, временно возведённых в категорию совершеннейшего абсолюта. Этакий антиглобалисткий иммунитет глобального действия.

При этом позы (меры), принимаемые каждым актёром (страной) на сцене этого театра абсурда, могут быть практически любыми, поскольку резко изменившиеся обстоятельства обеспечивают невероятную свободу действий на всех внутренних фронтах и позволяют в равной степени успешно играть по собственным правилам и диктаторам и ничтожествам и всем прочим - кто за всё хорошее и против всего плохого.

Внешняя оболочка происходящего, в данном случае, не имеет никакого значения. Будь то деланное шведское равнодушие, испанская паника, белорусская бравада или китайский вариант с посадками в тюрьму - за каждой ширмой в цветах национального флага уже проистекают скрытые процессы, по завершении которых мы рискуем увидеть (будем осторожны в прогнозах) несколько изменившийся мир.

Если предположить, что описываемая мной утопия хоть сколь-нибудь близка к реальности, то бояться всему человечеству следует одного - проявления трусости страной, спасовавшей перед трудностями в ходе реализации собственной "коронавирусной перестройки" и не вовремя вспомнившей о настоящей войне, как инструменте переключения внимания.

Тогда провокация может "прилететь" с любой стороны, при том, что вероятность сбоя выше всего в государствах с "неустойчивой психикой" - разного рода балаганом во власти и марионеточными правительствами, стремящимися к "европейским ценностями" либо уже ими наслаждающимися. Впрочем, не исключены варианты использования всякого толка молодых демократий "в тёмную".

Заканчивая свои "конспирологические инсинуации", выражаю сожаление по поводу отмены Национального оружейного форума и, пожалуй, применительно к будущему уже развивающихся событий, воздержусь от сентенции про "запасайтесь попкорном".

Просто будьте осторожны и берегите себя и близких…