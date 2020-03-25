Кто продолжил дело Берии

Противоракетная оборона от А до А-135

Разработка системы ПРО А-35 – одна из самых драматических страниц послевоенной советской истории и первого тома энциклопедии «Системы вооружения ракетно-космической обороны России». А начиналась эта одиссея в 1945 году.

Первый из двух томов издания «Системы вооружения ракетно-космической обороны России» включает статьи и очерки о том, как разрабатывались системы А, А-35, А-35М, А-135, о жизни и деятельности выдающихся ученых и конструкторов – Григория Кисунько, Петра Грушина, Анатолия Басистова, Льва Люльева, воспоминания создателей ПРО, строителей и испытателей Балхашского полигона, разработчиков ЭВМ, командующих войсками ПРО и ПКО генералов Юрия Вотинцева и Вольтера Красковского, главных конструкторов радиолокатора «Дунай» и «Дон-2Н» Владимира Сосульникова и Виктора Слоки, противоракеты 53Т6 Павла Камнева и др.

Интересно, что первые исследования в этой области начались в нашей стране в 1945 году сразу после получения документации, частей и агрегатов немецких баллистических ракет. При Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского было создано Научно-исследовательское бюро спецтехники – НИБС ВВС, возглавил которое известный изобретатель, преподаватель академии Георгий Можаровский. В НИИ-88 разрабатывался проект противоракеты И-32.

В 1950-м все работы были приостановлены в связи с началом создания системы ПВО Москвы «Беркут». Возобновились они в конце 1953 года после проведения в США испытаний РСД и начала работ над проектами межконтинентальных ракет.

В КБ-1 (НПО «Алмаз») под руководством Григория Кисунько началась разработка экспериментальной системы ПРО А. В ОКБ-2 (МКБ «Факел») коллектив Петра Грушина создавал противоракету В-1000. Для проведения испытаний был построен Балхашский полигон. Сегодня трудно представить, но решение о его строительстве было принято в апреле 1956-го, а к концу года здесь уже работали 75 строительных батальонов и пять тысяч автомобилей различных марок, в феврале 1957-го сдали первую очередь – площадку № 2 с радиолокатором РЭ и сразу начались испытания. Сложнейшая, напряженная работа увенчалась успехом. 4 марта 1961 года средствами системы А впервые в мире был осуществлен перехват головной части баллистической ракеты. Уже в те далекие годы в стране были созданы радиолокаторы, способные «увидеть» объект на дальности свыше тысячи километров, и противоракета, которая могла уничтожить цель на огромной встречной скорости полета. Всего за пять лет в безлюдной степи был построен огромный, оснащенный сложнейшими комплексами полигон, проведены многочисленные испытания.

Отдельная глава в первом томе посвящена разработке ПРО А-35 и А-35М. Это был наиболее драматический период развития подобных систем в СССР. Авторы воспоминаний подробно рассказывают о том, какой сложной оказалась система перехвата БРСД, тем более межконтинентальных ракет, с какими колоссальными трудностями столкнулись разработчики А-35 при появлении разделяющихся головных частей и средств преодоления ПРО. Приведены заявления военачальников, что после расстрела Лаврентия Берии решить задачу невозможно. Тем не менее первая в мире боевая система была создана. Она имела ограниченные возможности по перехвату баллистических ракет «Посейдон». Но это была первая и единственная в мире система противоракетной обороны. Следующей стала А-135. В ее состав вошли уникальный многоцелевой радиолокатор «Дон-2Н» и не имеющая по сей день мировых аналогов скоростная противоракета атмосферного перехвата 53Т6. О том, как создавались эти изделия, рассказывает завершающая глава.

Книга издана под общей редакцией заместителя председателя правительства Российской Федерации, доктора технических наук Юрия Борисова. Стоит отметить обширный справочный аппарат, включающий «Хронику разработки систем стратегической противоракетной обороны» и «Список использованной литературы» в 150 названий.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года