Десантом по коронавирусу

Лучшие военные эпидемиологи России направлены в Италию

На авиабазе ВВС Италии Pratica di Mare в 30 километрах от Рима приземлились девять самолетов Военно-космических сил России. ВТА РФ перебросила восемь мобильных бригад военных специалистов в области микробиологии, вирусологии, обладающих огромным опытом борьбы с опасными эпидемиями – чумой свиней, ящуром, сибирской язвой, лихорадкой Эбола, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и медицинское оборудование.

Группу возглавляет один из ведущих разработчиков современных систем санитарной обработки – замначальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть. Среди российских военных специалистов кандидат медицинских наук, имеющий богатый опыт борьбы с опасными эпидемиями, подполковник Геннадий Еремин. В разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных препаратов участвовал подполковник Вячеслав Кулиш. В группе ученых автор более 70 научных работ по эпидемиологии и профилактике инфекционных болезней, кандидат медицинских наук полковник Алексей Смирнов.

Российские самолеты встречал министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи ди Майо.

Власти страны, после того как число умерших от коронавируса превысило 4800 человек, обратились к миру с просьбой о помощи. Рим пошел на беспрецедентный шаг, объявив о том, что останавливается все производство в стране – до 3 апреля прекращают работу предприятия и компании, кроме банков, аптек, супермаркетов, общественного транспорта и почты. В самом пострадавшем регионе страны – Ломбардии зафиксирована гибель почти трех тысяч человек и без малого 30 тысяч заболевших.

“ Русские снова пришли на помощь итальянцам в трудную минуту ”

Владимир Путин позвонил премьер-министру Джузеппе Конти и предложил помощь – направить в Италию опытных военных медиков. Минобороны РФ оперативно сформировала бригады эпидемиологов.

Италия – член НАТО с момента основания альянса, активно поддерживает курс и политику этой организации, на принадлежащих республике островах Лампедуза и Пантеллерия дислоцированы опорные военно-морские базы США. Итальянские военные принимают участие в операциях альянса в Косове, Ираке и Афганистане. Страна предоставила для натовской операции в Ливии третью по численности авиационную группировку. Вполне естественно, что Рим мог рассчитывать в первую очередь на помощь союзников. Однако поддержки не получил. Компания Dispotech закупила для Италии, в которой нет своего производства медицинских масок, 830 тысяч единиц этой продукции в КНР, заказ доставили в порт Роттердама и через два дня после прибытия его планировали направить получателю. Однако немецкие власти реквизировали груз на основании решения федерального правительства о блокировании экспорта всех предметов и устройств, полезных для борьбы с пандемией коронавируса.

Реальная помощь на Апеннины пришла из России, Китая, с Кубы. Наша страна не первый раз подставляет итальянцам плечо в критической ситуации. 28 декабря 1908 года в Мессине случилось сильнейшее землетрясение и спасателями мирного населения полностью разрушенного города стали российские военные моряки с линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Богатырь» и «Адмирал Макаров», первыми откликнувшиеся на просьбу о помощи. На кораблях были практиканты – 135 выпускников морского корпуса имени Петра Великого, 23 механика, 6 инженеров и несколько учеников квартирмейстеров Балтфлота. Моряки, рискуя жизнью, приступили к разбору завалов, несмотря на то, что подземные толчки продолжались. Говорят, экипажи стоявших на рейде английских кораблей предложили помочь в спасении людей за деньги.

Как видим, история повторяется.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года