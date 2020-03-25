Коронавирус лихорадит рынки

Пандемия изменит мировую экономику до неузнаваемости

Вспышка нового коронавируса (COVID-19) в 2020 году войдет в историю благодаря ее огромному влиянию на мировую экономику и здоровье населения – как физическое, так и психологическое. В какой-то момент жизнь вернется в нормальное русло, но она не будет такой, как раньше.

В течение последних двух недель люди панически покупали, открывая для себя то, насколько они оказались неготовыми к кризису. В результате многие переосмысливают свои привычки в области расходов и то, что необходимо иметь под рукой. Некоторые из этих временных адаптаций станут постоянными, когда люди обнаружат, что они предпочитают их старым способам ведения бизнеса.

Китай серьезно пострадал от вспышки COVID-19. В феврале сектор производства и услуг упал до рекордно низкого уровня, продажи автомобилей в стране рухнули на рекордные 80 процентов, а экспорт сократился на 17,2 процента в январе и феврале. Официальные данные подтверждают замедление экономической активности КНР, и эта тенденция также прослеживается через неофициальные барометры, такие как низкий уровень загрязнения окружающей среды и ограничение судоходства. Восстановление экономики страны будет затруднено, поскольку мировой спрос продолжает падать в то время, когда традиционные импортеры пытаются справиться с распространением вируса в пределах своих границ.

“ У индекса S&P 500 наблюдалась худшая после мирового финансового кризиса 2008 года неделя ”

Среди других крупных мировых экономик ОЭСР прогнозирует наиболее существенные изменения в сторону снижения в тех странах, которые тесно связаны с Китаем, особенно в Южной Корее, Австралии и Японии. Страна восходящего солнца и Европа, вероятно, уже находятся «на территории» рецессии, если учесть их слабые показатели в четвертом квартале и высокую зависимость от торговли. Хотя США вступили в кризис при попутном ветре, некоторые аналитики прогнозируют сокращение американского ВВП во втором квартале.

По мере того как движение глобальной цепочки поставок замедляется, мир начинает уделять больше внимания своей зависимости от Китая, и любой, кто ведет с ним бизнес, испытывает это. В результате тенденция, которая скорее всего последует за вспышкой коронавируса, – повышение самодостаточности стран как на промышленном, так и на личном уровне. Отрасли, которые в значительной степени зависят от Китая (такие, как производство), вероятно, пересмотрят свои деловые связи и, дабы диверсифицировать риски, перенесут какие-то доли своей деятельности в другие места.

Ряд банков и финансовых учреждений предложил наихудшие сценарии развития событий на 2020 год, так как распространение COVID-19 влияет на мировую экономику и разбалансирует рынки. Масштабы ущерба будут зависеть от того, насколько быстро вирус будет побежден, какие меры принимают власти, чтобы сдержать его, и какую поддержку правительства готовы оказать, чтобы остановить воздействие эпидемии на экономику. Биткойн (BTC) в основном двигался вместе с фондовым рынком и опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов, так как опасения в отношении коронавируса поразили мировые рынки. В целом, однако, настроения на рынке биткойнов остаются позитивными в свете предстоящего сокращения наград за блок* вдвое и ожидаемого ралли, которое исторически всегда следовало за уполовиниванием.

Первыми на кризис реагируют глобальные рынки. Когда стало ясно, что COVID-19 не исчезнет в ближайшее время, удар пришелся по фондовым биржам. После того как Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил публичное предупреждение о коронавирусе, у индекса S&P 500 наблюдалась худшая после мирового финансового кризиса 2008 года неделя, когда этот показатель упал более чем на 11 процентов. Доходность эталонных 10-летних обязательств казначейства США достигла рекордно низкого уровня, поскольку инвесторы перешли из рискованных активов в безопасные. Золото также испытало резкий скачок, добавив в цене относительно своего сильного ралли с начала года.

Сильнее всего пострадают туристическая отрасль и все, с ней связанные, поскольку власти поощряют «социальное дистанцирование», а потребители остаются дома. Международная ассоциация воздушного транспорта предупреждает, что в 2020 году коронавирус обойдется глобальным авиаперевозчикам от 63 до 113 миллиардов долларов недополученного дохода, а международный кинорынок может потерять в кассах более пяти миллиардов долларов. Аналогичным образом за последние несколько недель акции крупных гостиничных компаний резко упали. Такие гиганты индустрии развлечений, как Disney, также ожидают значительного удара по доходам. Рестораны, спортивные мероприятия и другие услуги столкнутся со значительными перебоями. Отрасли, меньше зависимые от высокого социального взаимодействия (такие, как сельское хозяйство), сравнительно менее уязвимы, но будут сталкиваться с проблемами в связи с колебаниями спроса.

Основное положительное финансовое влияние коронавируса будет наблюдаться в дистанционной и удаленной работе. Можно ожидать бум в сфере фрилансинга и удаленных программных приложений, таких как Zoom и Slack. Некоторые корпорации, чтобы конкурировать с дистанционно управляемыми стартапами, начали предлагать сотрудникам варианты работы на дому. Эта тенденция усилится в ближайшие месяцы. Телеконференции – очевидный победитель, возможно, слишком очевидный, чтобы на них можно было заработать. Zoom Video Communications уже торгуется с ростом доходов в 1250 раз. Dell Technologies предлагает более доступный ассортимент, который принесет выгоду, когда работодатели для своих удаленных сотрудников обновят рабочие ноутбуки. В США телекоммуникационная сфера нанесет ущерб спросу на бензин навсегда.

По данным сайта Datawrapper, победителями в войне цен на акции с начала года (в процентах) из-за коронавируса являются Zoom Video Communications с соотношением цена/прибыль 1250, за которыми следуют Netflix (89), Amazon (83), Cerner (44), Thermo Fisher Scientific. (34), K12 (26) и Quest Diagnostics (18).

Справка «ВПК»

Фрэнк Мусмар (Frank Musmar) – специалист по управлению финансами и эффективностью, а также исследователь-нерезидент в Центре BESA.

Прогноз Центра BESA No. 1495, 20 марта 2020 года

BESA Center Perspectives Paper No. 1,495, March 20, 2020

Публикуется с разрешения издателя (https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-global-economy/)

*Награда за блок – премия, которую получает майнер или группа майнеров, работающих в пуле, за добавление очередного блока в цепочку блокчейн

Фрэнк Мусмар, специалист по управлению финансами (BESA, Израиль)

Перевод Сергей Духанова, специально для «ВПК»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года