Стальной "монстр" из Омска: самая гигантская бронемашина Российской армии

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

Его размеры никого не оставляют равнодушным. Еще бы, высота во время транспортировки по суше составляет 4,2 м, длина 16,535 м, ширина - 3,380 м, а вес с низкосилуэтным гусеничным транспортером ТП составляет 55 тонн. Речь идет о выпускаемом в Омске переправочно-десантном пароме (ПДП).

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

Он может перебрасывать через различные водные преграды бронетанковую технику массой до 60 тонн со скоростью до 10 км/ч. При этом запас хода по топливу достигает 10 часов. Экипаж - всего 2 человека.

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

Характеристики ТП следующие. Вес 26,05 т. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Высота по крыше корпуса -1550 мм, клиренс с полной загрузкой - 400 мм.

ПДП демонстрировался на различных оружейных выставках, в том числе на Международных военно -техническом форумах "Армия".

Источник изображения: Фото: "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех)

В минувшем году на этом мероприятии был также впервые представлен созданный в Омске танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020.