Недавняя публикация в The National Interest заметки, где сравниваются российская и украиская версии танка Т-80, изобилует искажениями и является попыткой очернить российскую версию машины, а ее появление может быть спровоцировано неудачей американских M1 Abrams на выставке оружия в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в начале 1990-х годов, пишет «Российская газета».

Издание, как и The National Interest, отмечает, что газотурбинный двигатель российского Т-80 поглощает больше топлива, чем дизельный силовой агрегат машины украинской модификации, однако добавляет, что в отличие от нее российскому образцу требуется меньше масла. «Турбина потребляет значительно меньше масла (в 16-20 раз), у нее большой ресурс, она лучше приспособлена к работе в зимних условиях и на местности, имеющей радиоактивное заражение», — пишет газета.

Издание также напоминает, российская версия Т-80 оказывается экологичнее украинской, которую превосходит по множеству других характеристик.

В мартовской публикации американского журнала The National Interest заявлялось, что украинские T-80, получающие дизельный двигатель, имеют «гораздо более высокую топливную эффективность», чем российские, и поставляются на Кипр и в Пакистан.

В ноябре 2019 года канал Defense Express на YouTube опубликовал ролик с дрифтом украинского танка Т-80БВ, модернизированного Харьковским бронетанковым заводом.

Начиная с 1970-х годов в Советском Союзе, а потом на Украине и в России было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время Украина располагает более чем сотней таких машин, в России их число оценивается в 3,5 тысячи единиц.