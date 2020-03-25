Чжунго цзюньван (Китай): российское гиперзвуковое оружие станет «убийцей» американских авианосных групп

Россия активно разрабатывает гиперзвуковое оружие, и на данный момент в ее арсенале три типа гиперзвуковых ракет. Недавно был произведен успешный запуск ракеты «Циркон», которую уже успели прозвать «универсальной убийцей» американских авианосцев. Хун Шэ объяснил, почему.

В январе этого года с борта фрегата проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" впервые был проведен успешный запуск гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон". Ракета точно поразила наземную цель, размещенную на военном полигоне Северного Урала, дальность полета составила более 500 километров. Это третий гиперзвуковой комплекс после авиационного гиперзвукового комплекса "Кинжал" и наземного гиперзвукового комплекса "Авангард" и первый гиперзвуковой комплекс морского базирования в России. Хотя испытательная мишень находилась на суше, но зарубежные СМИ считают, что целью данной ракеты будет являться авианосная ударная группа.

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД)

Ракета "Циркон" впервые была испытана в 2016 году. Первоначально планировалось оснастить ракетами данного типа российский военно-морской флот в 2018 году. Однако из-за большого технологического разрыва и высокой сложности разработки сроки реализации проекта неоднократно продлевались. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин упомянул ракету в своем послании о положении в стране, заявив, что ее максимальная дальность полета составляет 1000 километров, а максимальная скорость - 9 Махов. С тех пор правительством не было обнародовано никакой информации и даже фотографий данной ракеты. Российские СМИ описали "Циркон" как своего рода гиперзвуковой летательный аппарат, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который может быть запущен с морских платформ, таких как надводные корабли и атомные подводные лодки, а также использован для нанесения ударов по авианосным группам противника.

Ключевой технологией ракеты "Циркон" является ее гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. ГПВРД - прямой потомок прямоточных реактивных двигателей, которые широко использовались в прошлом. В прямоточном реактивном двигателе перед входом в камеру сгорания через впускной канал сверхзвуковой поток снижается до дозвуковой скорости и сжимается, а затем воспламеняется и выбрасывается вместе с топливом в камеру сгорания, тем самым приводя ракету в движение. Скорость ракеты может достигать от 5 до 6 Махов. В гиперзвуковом прямоточном двигателе сверхзвуковой поток сжимается до более низкой сверхзвуковой скорости во впускном канале, затем смешивается с топливом в камере сгорания, после чего воспламеняется и выбрасывается, ускоряя ракету. Этот тип двигателя обычно использует углеводородное топливо или жидкое ракетное топливо, поскольку оно полностью сгорает в сверхзвуковом потоке и производит большую тягу, увеличивая скорость ракеты до от 6 до 25 Махов.

С трудностями в исследовании и разработке ГПВРД сталкиваются во всем мире. В проекте гиперзвуковой ракеты Х-51 США также использовали данный тип двигателя. Но из-за серьезных технических трудностей проект в свое время был закрыт. Таким образом благодаря своей ключевой технологии ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой ракетой, использующей гиперзвуковой прямоточный двигатель.

"Убийца" авианосцев нового поколения

Россия придает большое значение развитию гиперзвукового оружия и в настоящее время обладает тремя видами гиперзвуковых ракет. Гиперзвуковые ракеты "Авангард", находящиеся на вооружении в ракетных войсках стратегического назначения, выполняют стратегические ударные задачи. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", использующийся воздушно-космическими силами, устанавливается на перехватчики МиГ-31М "Лисья гончая" и выполняет оперативно-тактические задачи. В качестве носителей ракеты 3М22 "Циркон" могут выступать различные надводные корабли и подводные лодки военно-морского флота, она главным образом предназначена для поражения надводных и наземных целей на удаленном расстоянии.

По мнению зарубежных СМИ, ракета "Циркон" по своей сути является гиперзвуковой противокорабельной ракетой, по способу ведения операций она перенимает тактику сверхзвукового прорыва системы противовоздушной обороны и нанесения ударов по площади со сплошным поражением на удаленном расстоянии, которая использовалась военно-морским флотом во времена СССР. Во время холодной войны, столкнувшись с агрессивной авианосной группой США, советский военно-морской флот благодаря разведывательным средствам космического, воздушного и морского базирования создал комплекс, позволяющий наносить удары по авианосцам с помощью сверхзвуковых противокорабельных ракет, на базе надводных, подводных и воздушных пусковых платформ. В этом комплексе сверхзвуковые противокорабельные ракеты, запускаемые с различных платформ, могут создавать волны атак. В свое время это привело в ужас авианосную группу США. До появления системы ПРО "Иджис" российский комплекс позволял обнаруживать, распознавать и перехватывать воздушные цели американских кораблей, постепенно уравновешивая баланс противокорабельных комплексов.

12 августа 2000 года произошла авария на российской атомной подводной лодке "Курск". На ее борту была обнаружена противокорабельная ракета "Гранит". Было установлено, что основным вооружением советского противоавианосного комплекса являлась противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, дальность полета составляла 550 километров, а конечная скорость - 2,5 Маха. Для сравнения, ракета "Циркон" значительно меньше в размерах, но ее скорость увеличена до 9 Махов, а дальность полета достигает тысячи километров. Ракета может быть запущена на более безопасном расстоянии, сокращая время реакции корабельного зенитного ракетного комплекса противника.

Универсальность дает преимущества

Ракета "Циркон" была запущена установкой вертикального пуска 3С-14 с борта фрегата "Адмирал Горшков", который также является пусковой системой крылатых ракет серии Калибр-НК. Это свидетельствует о том, что при проектировании ракеты "Циркон" была учтена универсальность пусковой платформы.

Ракеты "Циркон" могут быть развернуты на всех российских кораблях, оснащенных системой вертикального пуска 3С-14, сообщил глава российской Объединенной судостроительной корпорации. Это означает, что ракеты могут быть запущены как на 4000-тонном фрегате проекта 22350, так и на малом ракетном корабле водоизмещением менее 1000 тонн, если на нем установлена система вертикального пуска. Кроме того, модернизированные атомные крейсеры класса "Киров", большие противолодочные корабли типа "Удалой" и атомные подводные лодки типа "Оскар II" теоретически могут разместить ракеты "Циркон" после переоборудования пусковых установок. Это говорит о том, что данный тип ракет станет ключевым оружием в тактической ударной системе военно-морского флота России и получит оперативное преимущество перед американской авианосной ударной группой.

По данным западных СМИ, ракета "Циркон" станет "убийцей" для авианосцев США. Если скорость полета ракеты в 9 Махов соответствует действительности, то это означает, что противоракеты системы "Иджис", включая стандартные ракеты SM-3 серии Standard для перехвата баллистических ракет средней дальности на большой высоте и ракеты SM-6 серии Standard для перехвата противокорабельных ракет в море, будут значительно уступать российским ракетам. Если "Циркон" прорвется через систему перехвата ракет средней и большой дальности противника и на большой скорости устремится за линию горизонта, оборонительной системе военных кораблей противника может нет хватить времени даже на один выстрел. Если это действительно так, то успешная разработка и принятие на вооружение ракет "Циркон" окажет серьезное влияние на будущие морские бои.

Хун Шэ