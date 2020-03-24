Оборонные компании США пытаются удержаться на плаву во время вспышки COVID-19

Правительство США объявило оборонные компании и их поставщиков частью «важного сектора инфраструктуры» страны, что позволит некоторой части сотрудников продолжать работу, тем самым максимально стараясь удерживать оборонный сектор на плаву, даже если местные и государственные органы власти обяжут граждан оставаться дома во время вспышки COVID-19.

Это решение, за которое на прошлой неделе выступили руководители оборонных предприятий и представители торговых ассоциаций, позволяет рабочим сборочных линий, инженерам, механикам, сотрудникам службы безопасности поддерживать привычный график работы.

«Мы нуждаемся в вашей поддержке и самоотверженности в эти трудные времена, для обеспечения безопасностьи нации», - написала в пятницу Эллен Лорд, заместитель министра обороны по вопросам обеспечения. «Я понимаю, что эта чрезвычайная ситуация в стране представляет собой сложную задачу, и мы намерены тесно сотрудничать с вами, чтобы обеспечить безопасность рабочей силы и достижения миссии национальной безопасности». Ранее Лорд провела встречу с сенатором Джеймсом Инхофом, председателем комитета сената США по вооруженным силам, для обсуждения вопроса об освобождении оборонных компаний от уплаты налогов, об этом по электронной почте сообщил представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

Эксперты в области здравоохранения предполагают, что ситуация с распространением коронавируса будет только ухудшаться в ближайшие недели и месяцы, и до сих пор не ясно, даст ли Пентагон оборонным компаниям отсрочку графиков поставок оружия в связи со сложившийся ситуацией, поскольку задержки в работе возникнут неизбежно. Некоторые руководители предприятий опасаются, что они будут вынуждены сделать тяжелый выбор: либо оставить людей на работе, либо обанкротиться.

Корпорация Boeing рассматривает возможность временного закрытия своего завода по производству широкофюзеляжных самолетов в Эверетте, штат Вашингтон. Объект к северу от Сиэтла, занимающийся строительством военных самолетов-заправщиков

KC-46 и авиалайнеров Boeing 747, 767, 777 и 787, сильно пострадал от COVID-19, более чем у 12 сотрудников тест на коронавирус дал положительный результат, сотни других находятся на карантине.

Ранее в своем заявлении генеральный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA) Эрик Фаннинг заявил, что «мы настоятельно призываем американских лидеров на всех уровнях использовать возможности для совместной работы, чтобы поддержать нашу промышленность, которая имеет важное значение для экономической и национальной безопасности страны». AIA выступила за четкое и последовательное руководство всеми федеральными контрактами, для ускорения финансовых выплат и исполнения обязательств.

Несмотря на все старания, последствия от распространения коронавируса могут повлечь за собой что угодно - от проблем c поставками компонентов до задержек поставок готовой продукции оружия и военной техники. По мнению экспертов, сбои неизбежно произойдут, в связи с этим Пентагон усиленно взаимодействует с руководством военно-промышленных компаний для обсуждения путей преодоления кризиса COVID-19.

Лина Маякова