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Независимое военное обозрение

Тихоокеанский флот вооружится подводными стратегическими крейсерами

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

ИА «Интерфакс», со ссылкой на источники в МО РФ, 23 марта сообщило, что военное ведомство приступило к восстановлению ударной группировки стратегических подводных ракетоносцев Тихоокеанского флота (ТОФ). Как пишет газета, в министерстве утвержден окончательный план развертывания новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей». Таким образом ВМФ приступило к воссозданию дальневосточного подводного ядерного арсенала, который «был фактически утрачен тридцать лет назад». Источники рассказали изданию, что после распада СССР ТОФ не удалось на должном уровне сохранить подводную составляющую ядерной триады, и в составе флота какое-то время оставалась только одна атомная ПЛ с баллистическими ракетами на борту.

Пять из восьми уже заложенных лодок проекта 995А поступят на вооружение ТОФ. «Решения по остальным, ещё не заложенным ракетоносцам, пока нет. Но, по предварительным планам, как минимум один из них также передадут Тихоокеанскому флоту», - говорится в публикации. Газета также отмечает, что ТОФ к уже имеющемуся РПКСН «Рязань» получил два новых стратегических крейсера проекта 995 «Борей» - «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Ракетоносцы четвертого поколения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» станут основой морских стратегических ядерных сил России на несколько десятилетий. Каждый РПКСН несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Дальность полета МБР превышает 9 тыс. км. Полным залпом «Борей-А» может уничтожить несколько десятков целей. Перехватить ракеты практически невозможно - они оснащены разделяющимися головными блоками мощностью по 150 кт каждый.

Для новых ракетоносцев уже создаётся наземная инфраструктура. В этом году в городе Вилючинск, Закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Камчатского края РФ, начнется возведение специальных укрытий для подводных лодок. Как отмечает газета «это будет сложный комплекс, состоящий из мола и причала». Высота сооружения, сделанного из железобетона составляет 50 м. Оно способно обеспечить надежную защиту подводных крейсеров не только от ударов вероятного противника, но и стихийных бедствий.

Конструкция укрытий позволяет обеспечить максимально быстрое восстановление подводных кораблей. Комплексы оборудуют всем необходимым для того, чтобы в РПКСН можно было загрузить ракеты, торпеды, топливо и другие грузы. В случае необходимости они также

позволяют произвести на ПЛ ремонтные работы высокого уровня сложности.

В укрытиях могут базироваться от одной до нескольких подлодок. Внутренние помещения отсеков разделены массивными стенами-опорами, а сверху они покрываются железобетонными плитами, обеспечивающими надежную защиту от ракет и бомб нападающей стороны. Закрытые пирсы практически сводят на нет возможность использования противником пловцов-диверсантов.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
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