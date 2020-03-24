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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Эстония вслед за США сокращает масштаб учений

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Военнослужащий ВС Эстонии
Военнослужащий ВС Эстонии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки войск НАТО тают на глазах. Вслед за сокращением крупнейших за последние десятилетия учений вооруженных сил США в Европе «Defender Europe – 2020» военное руководство Эстонии приняло решение об уменьшении количества участников многонационального учения «Весенний шторм – 2020», планировавшегося к проведению в стране одновременно с американскими маневрами – с 21 апреля по 22 мая, причем на едином оперативном фоне.

Всего в «Весеннем шторме» предполагалось участие более 10 тыс. военнослужащих из 15 стран, в т.ч. 7 тыс. эстонских военнослужащих. Основу иностранного контингента должна была составить батальонная тактическая группа НАТО, развернутая на полигоне Тапа в рамках так называемого «Усиленного передового присутствия».

Однако, как заявил на днях командующий вооруженными силами Эстонии генерал-майор Мартин Херем, натовский батальон так и останется единственным участвующим иностранным подразделением, что сокращает число зарубежных военнослужащих на учении более чем в два раза.

Значительное количество участников «Весеннего шторма» планировалось привлечь из состава сил резерва эстонской армии. Они должны были усовершенствовать свои навыки в соответствии с мобилизационным предназначением. Участие резервистов в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса полностью отменено. Исключение сделано только для тех военнослужащих запаса, которые добровольно пожелают принять участие в учении и пройдут тест на наличие COVID-19.

По словам М.Херема, окончательное решение по составу участников «Весеннего шторма» будет принято 1 апреля.

Несмотря на неопределенность ситуации, боевые подразделения эстонской армии уже проводят подготовку к учению в полевых условиях. Принять самостоятельное решение о прекращении участия в учении эстонская сторона, в отличии от других европейских стран не в состоянии – Вашингтон не разрешает. При этом приняты, якобы, исчерпывающие меры по исключению внешних контактов военнослужащих, находящихся в полевых лагерях.

Становится очевидным, что «фактор коронавируса» и его распространение американскими военнослужащими явился неожиданной причиной сворачивания активной военной деятельности Североатлантического альянса и его стран-членов на восточном фланге организации. Не исключено, что данная ситуация таким же неожиданным образом приведет к снижению напряженности военно-политической обстановке на Европейском континенте и продемонстрирует европейцам кого действительно надо опасаться.

Николай Крылов

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