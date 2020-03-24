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ТАСС

ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море

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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мальгавко

Корабли Италии и Канады зашли в акваторию Черного моря 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря", - сообщили в Центре.

Корабли ВМС Италии и Канады вместе заходили в Черное море в мае-июне 2019 года для участия в серии многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, Shabla-2019, Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019.

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