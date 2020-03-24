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Военные России получают в Италии большой опыт при ликвидации последствий эпидемии

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствии в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства», - отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15-ти лабораторий существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи, сказал Кирилов.

В настоящее время подразделения войск РХБ защиты занимаются плановой боевой подготовкой, проводят учения в соответствии с планами, выполняют задачи. В любой момент они готовы выполнить поставленную задачу.

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